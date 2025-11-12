ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Над 2000 домакинства в Пловдив искат да заменят кюмбетата
Автор: Диана Бикова 14:50Коментари (0)334
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив представи напредъка по проект "Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 "За по-чист въздух“ по Програма "Околна среда“ 2021 - 2027 г. На събитието присъства Андреас фон Буш, началник на отдел "България, Унгария и Словения“ в Генералната дирекция "Регионална и селищна политика“, Европейска комисия, предава Plovdiv24.bg.

"Качеството на въздуха е едно от най-големите предизвикателства пред големите градове. Благодарение на програма "Околна среда" 2021-2027 на ЕС работим да надградим усилията от фаза 1 на проекта. Все повече домакинства заменят старите отоплителни уреди. Това е реална промяна за хората и за града. Днешното събитие има за цел да насърчим още повече граждани да се включат" - каза кметът Костадин Димитров. Подчерта, че отговорността е обща и заяви, очакванията си всички да съдействат за каузата "По-чист Пловдив“.

От своя страна Андреас фон Буш каза: "Започнахме този проект в сътрудничество с МОСВ и община Пловдив още през миналия програмен период 2014-2020 и заради големия успех решихме да отделим финансов ресурс и за следващия период до 2027 г. Казваме, че този проект е от стратегическо значение, защото засяга всички, заради географското положение на града, който се влияе.

Със съдействието на националните институции, на местната власт, с помощта на европейските граждани, които искат да променят условията на живот в Пловдив, който е прекрасен туристически град. Благодаря на държавата и на община Пловдив, която доказва, че когато има сътрудничество между всички институции, всички могат да дишат свободно."

Заместник-кметът по екология Иван Стоянов подчерта, че администрацията всеки ден работи за подобряване качеството на атмосферния въздух по различни програми. Сред мерките са въвеждане на зони с ниски емисии и според приетата общинска наредба от 2027 г. се забранява напълно горенето на дърва и въглища в целия град. Друга зелена мярка е премахване на калните петна, като се предвиждат 32 хектара да се превърнат в зелени площи и да се направят поливни системи. Компенсаторно залесяване, увеличаване на машинно миене и метене на улиците, използване на химически препарати и реагенти срещу заледяване, увеличаване на проверките на контролните органи. 

По данни на Стоянов, до момента са получени и обработи 2288 заявления на крайни получатели за подмяна на отоплителните уреди. 2111 от тях са пожелали климатици. Демонтирани са над 1100 печки на дърва и въглища, монтирани са 2180 нови устройства на 1054 семейства. 

Ръководителят на проекта Василка Чопкова представи по-детайлна презентация на изпълнението на програмата за периода от септември 2024 до септември 2025 г. Договорът по програма "Околна среда" е подписан на 8 май 2024 г. и крайната му дата е 8 май 2029 г. Безвъзмездните средства са в размер на 28 млн. лева. Целта е подобряване качеството на атмосферния въздух като се подменят старите неефективни отоплителни устройства с по-ефективни уреди.

Ако има зидана камина, тя се затваря на място, за да не може да се ползва. Фотоволтаици се доставят при определени условия, а в момента се провежда процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж. 

Приемът на заявления започна през септември 2024 г. 92% са пожелали климатици, 4% - термопомпи, 2% - камина на пелети с водна риза, 1% - пелетен котел, 1% - въздушна камина на пелети. 7 кандидати искат фотоволтаици, като в момента се извършва проверка дали отговарят на условията. Чопкова представи и процедурата, която е публикувана на сайта на Община Пловдив и всеки може да се запознае с нея. 

Най-активни са жителите на район "Южен", следвани от "Западен", "Централен", "Тракия", "Източен", "Северен" е някъде по средата. 

Към началото на октомври 2025 г. са подписани 1309 договора, но цифрите са динамични и се променят всеки ден. Одобрени по документи са 540 кандидати, допълнителни документи са изискани от 150 крайни бъдещи получатели. 212 са неодобрените или подали заявление за отказ от програмата, което е около 10% от общия брой кандидати.

До момента са проведени много информационни кампании, включително в училища. Срокът за заявления е отворен и към момента. Целта е 3800 домакинства да бъдат обхванати в периода на програмата. 

Чопкова обърна специално внимание на факта, че след като се въведе забраната за горене на дървесина и въглища, единствено това е алтернативата за отопление, а в момента подмяната на уредите е безплатно за гражданите. 

Андреас фон Буш допълни: "Изключително приятно съм изненадан от отзвука, който има тази програма. Разбира се, ще има и тежест върху населението, когато се забрани използването на отоплението на дърва и въглища. Това е чудесна възможност. Надяваме се напълно да бъдат усвоени средствата по тази мярка". 

Подробности гледайте в прикаченото видео!



Още по темата: общо новини по темата: 482
29.10.2025 »
20.10.2025 »
15.10.2025 »
21.09.2025 »
18.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/81 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив губи услуга, подпомагаща уязвими семейства
13:36 / 12.11.2025
Кметът на Пловдив посреща първия полет от Братислава
13:18 / 12.11.2025
Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив
12:43 / 12.11.2025
Пловдивчанин: Гаменщина, доста тъжно!
12:27 / 12.11.2025
Уволненият шеф на пловдивската митница иска да се връща
11:53 / 12.11.2025
"Черната перла" мина през Пловдив
11:47 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: