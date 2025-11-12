© Plovdiv24.bg Община Пловдив представи напредъка по проект "Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 "За по-чист въздух“ по Програма "Околна среда“ 2021 - 2027 г. На събитието присъства Андреас фон Буш, началник на отдел "България, Унгария и Словения“ в Генералната дирекция "Регионална и селищна политика“, Европейска комисия, предава Plovdiv24.bg.



"Качеството на въздуха е едно от най-големите предизвикателства пред големите градове. Благодарение на програма "Околна среда" 2021-2027 на ЕС работим да надградим усилията от фаза 1 на проекта. Все повече домакинства заменят старите отоплителни уреди. Това е реална промяна за хората и за града. Днешното събитие има за цел да насърчим още повече граждани да се включат" - каза кметът Костадин Димитров. Подчерта, че отговорността е обща и заяви, очакванията си всички да съдействат за каузата "По-чист Пловдив“.



От своя страна Андреас фон Буш каза: "Започнахме този проект в сътрудничество с МОСВ и община Пловдив още през миналия програмен период 2014-2020 и заради големия успех решихме да отделим финансов ресурс и за следващия период до 2027 г. Казваме, че този проект е от стратегическо значение, защото засяга всички, заради географското положение на града, който се влияе.



Със съдействието на националните институции, на местната власт, с помощта на европейските граждани, които искат да променят условията на живот в Пловдив, който е прекрасен туристически град. Благодаря на държавата и на община Пловдив, която доказва, че когато има сътрудничество между всички институции, всички могат да дишат свободно."



Заместник-кметът по екология Иван Стоянов подчерта, че администрацията всеки ден работи за подобряване качеството на атмосферния въздух по различни програми. Сред мерките са въвеждане на зони с ниски емисии и според приетата общинска наредба от 2027 г. се забранява напълно горенето на дърва и въглища в целия град. Друга зелена мярка е премахване на калните петна, като се предвиждат 32 хектара да се превърнат в зелени площи и да се направят поливни системи. Компенсаторно залесяване, увеличаване на машинно миене и метене на улиците, използване на химически препарати и реагенти срещу заледяване, увеличаване на проверките на контролните органи.



По данни на Стоянов, до момента са получени и обработи 2288 заявления на крайни получатели за подмяна на отоплителните уреди. 2111 от тях са пожелали климатици. Демонтирани са над 1100 печки на дърва и въглища, монтирани са 2180 нови устройства на 1054 семейства.



Ръководителят на проекта Василка Чопкова представи по-детайлна презентация на изпълнението на програмата за периода от септември 2024 до септември 2025 г. Договорът по програма "Околна среда" е подписан на 8 май 2024 г. и крайната му дата е 8 май 2029 г. Безвъзмездните средства са в размер на 28 млн. лева. Целта е подобряване качеството на атмосферния въздух като се подменят старите неефективни отоплителни устройства с по-ефективни уреди.



Ако има зидана камина, тя се затваря на място, за да не може да се ползва. Фотоволтаици се доставят при определени условия, а в момента се провежда процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж.



Приемът на заявления започна през септември 2024 г. 92% са пожелали климатици, 4% - термопомпи, 2% - камина на пелети с водна риза, 1% - пелетен котел, 1% - въздушна камина на пелети. 7 кандидати искат фотоволтаици, като в момента се извършва проверка дали отговарят на условията. Чопкова представи и процедурата, която е публикувана на сайта на Община Пловдив и всеки може да се запознае с нея.



Най-активни са жителите на район "Южен", следвани от "Западен", "Централен", "Тракия", "Източен", "Северен" е някъде по средата.



Към началото на октомври 2025 г. са подписани 1309 договора, но цифрите са динамични и се променят всеки ден. Одобрени по документи са 540 кандидати, допълнителни документи са изискани от 150 крайни бъдещи получатели. 212 са неодобрените или подали заявление за отказ от програмата, което е около 10% от общия брой кандидати.



До момента са проведени много информационни кампании, включително в училища. Срокът за заявления е отворен и към момента. Целта е 3800 домакинства да бъдат обхванати в периода на програмата.



Чопкова обърна специално внимание на факта, че след като се въведе забраната за горене на дървесина и въглища, единствено това е алтернативата за отопление, а в момента подмяната на уредите е безплатно за гражданите.



Андреас фон Буш допълни: "Изключително приятно съм изненадан от отзвука, който има тази програма. Разбира се, ще има и тежест върху населението, когато се забрани използването на отоплението на дърва и въглища. Това е чудесна възможност. Надяваме се напълно да бъдат усвоени средствата по тази мярка".



