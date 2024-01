Националната търговска гимназия продължава да работи по два проекта по "Еразъм +"

© Plovdiv24.bg През учебната 2023/2024 г. Националната търговска гимназия продължава да работи по два проекта по програма "Еразъм +". В сектор "Професионално образование и обучение“ темата е "Усъвършенстване на професионалните умения и компетентности чрез европейска практика“, договор № 2023-1-BG01-KA122-VET-000125208, на стойност 75980,00 евро.



Ще се осъществят две мобилности в периода от 30.03.2024 г. до 13.04.2024 г. с цел провеждане на двуседмична производствена практика на 30 ученици от XI клас. Първата група ще проведе производствена практика по програма "Бизнес администрация със счетоводен софтуер“ в гр. Севиля, Испания. Ще участват 15 ученици от специалностите "Оперативно счетоводство“ и "Икономическа информатика“.



Втората група обучаеми ще проведе производствена практика във фирми в гр. Брага, Португалия, като в нея са включени 15 ученици от специалностите "Съдебна администрация“ и "Митническа и данъчна администрация“.



В сектор "Училищно образование“ се реализира проект "Училището - среда за насърчаване на личностното развитие и професионалното израстване на учениците“, договор № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000125400, на стойност 26130,00 €. Квалификацията си ще повишат 12 учители, като участват в курсове в гр. Барселона и гр. Валенсия, Испания и в гр. Гент, Белгия. Обученията са свързани с постигането на цели, произтичащи от конкретни обучителни ситуации: "Компетентностен подход - връзка между знания и умения“, "Лидерството, като част от израстването на учителите и учениците“, "Връзката родител - учител – ученик“, "Медийна грамотност и дигитално образователно съдържание в преподаването“.



През декември 2023 г. се проведе мобилност "Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century“ в град Барселона, в която взеха участие трима учители. Курсът беше насочен към прилагането на иновативни педагогически методи, съотносими с ролята на образованието през 21 век. Мария Грозева, главен учител по ИТ споделя: "Участието ми в този курс ми помогна за разбиране на творческия процес на ученето, открих нови начини за насърчаване на креативно мислене и внедряване на иновации. Общуването с колеги от Дания, Германия, Италия, Латвия и Гърция ме зареди с много положителни емоции и подобри моята комуникация.“



Деляна Николова, участвала в същия курс: "Обучението ме провокира да се замисля какви ще са професиите на бъдещето и какви знания и умения трябва да предоставя на настоящите си ученици, за да се справят с бъдещите професионални предизвикателства. В училище трябва да се акцентира не само върху предаването на знания, но и върху формирането на умения и иновативни подходи, които ще подготвят подрастващите за успешна кариера в постоянно променящото се общество.“



Станимира Димитрова, старши учител по български език и литература допълва: "Обучението в Барселона разшири личния и професионалния ми кръгозор. Запознаването с различни педагогически практики, споделеният опит на колеги от различни образователни системи, както и конкретните теоретични насоки, заложени в обучението, ще ми дадат мотивация и идеи за преподавателската ми работа.“



През 2024 година предстоят още три курса, чрез които ще се развият основните цели на проекта - повишаване на качеството на образование чрез развитие на компетентностите на персонала, въвеждане на нови методики за обучение, както и развитие на международно сътрудничество.