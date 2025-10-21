ИЗПРАТИ НОВИНА
Националната образователна кампания "Пресичам безопасно с TEDI" гостува в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:31
За шеста поредна година образователната кампания "Пресичам безопасно с TEDI" гостува в Пловдив. Домакин на инициативата бе ОУ "Алеко Константинов", където първокласници придобиха ценни знания за пътната безопасност от представители на Главна дирекция "Национална полиция“. Техен верен спътник в уроците бе и мечето TEDI.

Кампанията има за цел да запознае децата на България с правилата за движение по пътищата, а нейни организатори са Тимбарк България, съвместно с Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи.

Ежегодно инициативата се провежда в хибриден формат. Практическите уроци с експерти от "Национална полиция“ ще се случат в шест града: София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Велико Търново.

Освен тях, всички училища в страната имат достъп до безплатен интерактивен мултимедиен урок – https://presicham-s.tedi.bg/ Чрез него децата влизат в ролята на пешеходци, водачи и пътници и научават как да се държат правилно при пресичане, пътуване в автомобил или каране на велосипед и тротинетка. Подготвени са и онлайн тестове, с които учениците да затвърдят знанията си за своята безопасност на пътя.

През 2025 г. над 10 000 ученици от I до III клас ще преминат през обучението "Пресичам безопасно с TEDI". До момента в инициативата са се включили над 60 училища от 22 населени места от цялата страна.

"Като майка знам колко е важно основните правила за пътна безопасност да бъдат представени на достъпен език, по забавен и интерактивен начин, за да могат да останат трайно в съзнанието на децата. Затова с гордост мога да споделя, че ние в Тимбарк България наистина сме взели при сърце развитието и растежа на децата ни, инвестирайки не само в качествени детски напитки, но и в оформянето на едни млади и интелигентни хора, които в бъдеще ще пазят както своя, така и чуждия живот на пътя. Вече шест поредни години, организираме кампанията "Пресичам безопасно с TEDI“, за които обучението са преминали повече от 50 000 ученици от цялата страна. А най-ценната награда за нас е позитивната обратна връзка, която получаваме всяка година от деца, родители и учители.“, сподели Лора Величкова, бранд мениджър за TEDI в Тимбарк България.

Детските нектари, напитки и мусове TEDI са сред най-предпочитаните, както от децата, така и от техните родители, поради високото си качество и добър вкус.

Брандът TEDI е добре познат на пазара с висококачествените си морковени нектари, но включва още плодови напитки за по-големите, както и мус със 100% плодово съдържание под формата на пюре, който е изключително подходящ за междинна закуска именно в училище, между часовете. Нектарите на TEDI съдържат витамини А и C, които са важни за развитието на детския организъм. Вички продукти на бранда се произвеждат по най-модерна технология с ниска пастьоризация, запазваща всички полезни вещества.







