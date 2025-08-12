ИЗПРАТИ НОВИНА
Наближава краят на транспортните мъки за жители на Кючука
Автор: Диана Бикова 12:53Коментари (0)842
© Plovdiv24.bg
Наближава краят на транспортните мъки за живеещите на ул. "Петър Стоев" и околните улици в район "Южен". Последното неудобство е спирането на движението по ул. "Константин Геров", която свързва бул. "Никола Вапцаров" с ул. "Акад. Петър Динеков". До края на седмицата на кръстовището между "Константин Геров" с улица "Петър Стоев" ще се полага асфалт. 

Следващата седмица ще се асфалтират улиците "Стефан Стамболов" и самата "Петър Стоев". По график строителите трябва да приключат до 24 август.

Дронът на Plovdiv24.bg констатира, че нито движението по "Константин Геров" е спряно, нито при кръстовището с ул. "Петър Стоев" са позиционирани асфалтополагащи машини. Нещо повече - и на двете улици има паркирани автомобили.

Всъщност работата ще бъде окончателно завършена, след като се направи водопроводната връзка на кръстовището на бул. "Македония" и ул. "Петър Стоев" и се положи последният пласт асфалт в участъка. 

Дейностите по улиците "Константин Геров", "Петър Стоев" и "Стефан Стамболов" е част от изграждането на Южния обходен колектор, чието основно трасе минава по бул. "Александър Стамболийски". В момента се слагат тръби от улицата пред Първо районно в посока към локалното платно на ул. "Македония". След това ще трябва да се пресече бул. "Никола Вапцаров" и да се направи въпросната връзка с ул. "Петър Стоев". По самата "П. Стоев" старите водопровод и канализация са сменени отдавна.



Статистика: