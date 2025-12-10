© виж галерията Протестиращите в Пловдив изпълниха пространството от колелото на Панаира до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител". Многобройното шествие започна от пл. "Съединение" със скандирания за "оставка" и "мафия", информира Plovdiv24.bg.



Хора от различни възрасти, мъже, жени, дори майки с колички се присъединяват и броят се увеличава непрекъснато. Пловдивската полиция успя да ограничи периметъра и протестиращите се насочиха в посока Панаира, а не както искаха част от тях посока Тунела.



Те са изпълнили целия мост на река Марица, Водната плата и кръстовището с "Цар Борис III Обединител", насочиха се към второто колело на Панаира.



От няколко места се чуват гърмежи от пиратки или самодейни бомбички, съобщават репортерите на Plovdiv24.bg, които предават от мястото на събитието.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.