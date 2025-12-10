ИЗПРАТИ НОВИНА
На протестите в Пловдив - чуват се гърмежи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:13
Протестиращите в Пловдив изпълниха пространството от колелото на Панаира до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител". Многобройното шествие започна от пл. "Съединение" със скандирания за "оставка" и "мафия", информира Plovdiv24.bg.

Хора от различни възрасти, мъже, жени, дори майки с колички се присъединяват и броят се увеличава непрекъснато. Пловдивската полиция успя да ограничи периметъра и протестиращите се насочиха в посока Панаира, а не както искаха част от тях посока Тунела.

Те са изпълнили целия мост на река Марица, Водната плата и кръстовището с "Цар Борис III Обединител", насочиха се към второто колело на Панаира.

От няколко места се чуват гърмежи от пиратки или самодейни бомбички, съобщават репортерите на Plovdiv24.bg, които предават от мястото на събитието.



Aнонимен
преди 23 мин.
0
 
 
На поколението Z не му се бачка цял живот за хиляда евро
Aнонимен
преди 25 мин.
0
 
 
Шиши прави всичко за хората, ама някак си нечовешко
Aнонимен
преди 25 мин.
Aнонимен
преди 30 мин.
0
 
 
95% не знаят срещу какво и за какво протестират.
Aнонимен
преди 32 мин.
0
 
 
Аз пък стоях от началото и гърмежи не чух. Мина си супер спокойно и хората са всякакви възрасти с кучета, детски колички и велосипеди.
