© Според неофициална позиция, разпространена от телевизиите, Националната служба за охрана остро критикува поведението на шофьора, заснел и публикувал в социалните мрежи видео с колона автомобили на службата, движещи се по пътя край Пловдив.



Според НСО водачът не се е съобразил със светлинните сигнали на охранителните коли, а действията му са били "арогантни, безотговорни и представляващи пряка заплаха за охраняемото лице“.



В краткия клип се виждат пет автомобила със сини светлини два джипа и три мерцедеса които извършват бързо изпреварване на колона от МПС.



От НСО уточняват, че подобни ситуации създават сериозен риск за сигурността на охраняваните лица и подчертават, че при използване на специален режим на движение другите участници в трафика са длъжни да осигурят свободен коридор.



Случаят предизвика широки реакции в социалните мрежи, където потребители спорят както за поведението на шофьора, така и за начина на движение на колоната на службата.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.