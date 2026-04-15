Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Южна България, където на отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Пловдив – около 20°.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2500 метра – сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, съобщиха от НИМХ.