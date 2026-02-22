Мъж загина след жестока катастрофа в Пловдивско

© Илюстративна снимка На 21 февруари сутринта е подаден сигнал на тел. 112, че лек автомобил "Сузуки" излязъл внезапно извън пътното платно край Садово, съобщават от МВР. Лекарски екип е констатирал смъртта на 40-годишния водач, която по предварителни данни е настъпила поради здравословен проблем.



По случая има образувано досъдебно производство.



