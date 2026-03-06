Мъж е починал на улицата близо до Молът в район "Западен". Това потвърдиха заот пловдивската полиция. Тялото му е открито от минувачи, които са сигнализирали на телефон 112. На място веднага са дошли екип криминалисти.При първоначалния оглед не са открити следи от насилие. Човекът е водил скитнически начин на живот. Той е на видима възраст около 50 години.Полицията в Пловдив води разследване.