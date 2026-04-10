За инцидент в жилище в Пловдив съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи. Има пострадал човек.

Става дума за пожар в апартамент на булевард. “Васил Априлов" в града под тепетата. Сигналът за пламъците е бил подаден на телефон 112 минути след 15,00 часа вчера.

Към мястото били изпратени два пожарни автомобила. Произшествието е било ликвидирано от огнеборците. Установено е, че пожарът тръгнал от кухнята, вероятно заради включен котлон. Пострадал е 68-годишен мъж. Той е настанен в болница с изгаряния.