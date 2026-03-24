Мъж, опитал да избяга от полицейско задържане, сключи споразумение с прокуратурата и бе осъден, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Екшънът се разиграл на 17.06.2025 г. Подсъдимият Георги Ангелов разказа, че в същия ден жена му се връщала от командировка в Гърция. Между двамата възникнал скандал, свързан с отглеждането на децата и наеманете на по-голяма къща. Двойката живеела в Йоаким Груево.
"Съгласих се, потърсих по-голям дом, а тя си имала любовник и се чудела как да се раздели с мен. Измисли си, че съм я бил изнасилил, за да може полицаите да дойдат и да ме задържат, а те да си живеят спокойно. Те ме задържаха, ходихме заедно до гинеколога и той каза, че не съм я изнасилил. В патрулката буйствах, признавам, исках да се отскубна и полицаят, за да ме хване, удари ръката в стъклото и го счупи", разказа той.
Мъжът не отрича, че е бил под влиянието на наркотици.
"Като си дойде от Гърция, тя ми даде "кристали" и ми каза, че ще пия повече с това и ще правя по-хубав секс. Сгреших, но повече няма да правя така", разкая се мъжът.
Пред съдът Георги се яви без лична карта. Сподели, че я изгубил, когато е бил на свиждане при 5-те си деца в дом в Стара Загора. Георги разказа, че докато е бягал да си хване влака, тя е изпаднала и сега се намира още там. В момента той се бори за попечителство над децата, защото жена му не иска да ги гледа.
В крайна сметка Районен съд Пловдив осъди Георги на 1 година и 4 месеца пробация. Той трябва да заплати над 600 евро разноски по делото.
