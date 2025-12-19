ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мръсен въздух в Пловдив
В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма.
Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил "изключително замърсен".
Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.
