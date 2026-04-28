Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нашата редакция, за да ни изпрати кратък видеоклип. Мястото на действието е булевард "Княгиня Мария Луиза" в града под тепетата, в непосредствена близост до кръстовището с улица "Петко Д. Петков", а буквално смразяващите кадри са заснети от камера на самия моторист:

"Понякога карам и си мисля… Някои шофьори играят собствена версия на GTA или така ми се струва. Случката е от вчера в град Пловдив", обяснява човекът.

Припомняме, че на 7 април в Пловдив приключи обособяването на т.нар. защитен ляв завой по бул. "Княгиня Мария Луиза“ в посока към ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“.

Промените са част от мерките на община Пловдив за подобряване на пътната безопасност и оптимизиране на трафика в натоварените градски участъци, съобщиха тогава за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

От Общината очакваха новата организация да намали конфликтните точки между автомобилите и да улесни преминаването през кръстовището. В рамките на дейностите се подмениха LED модулите на светофарната уредба, бяха монтирани светлинни сигнали със стрелки, които ясно указват разрешените посоки на движение.

Очакваше се значително да се подобри пропускателната способност на кръстовището и да се повиши безопасността както за водачите, така и за пешеходците.