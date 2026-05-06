Район "Западен“ стартира процедура за преобразяването на стара сграда в модерен младежки център. Проектът предвижда основен ремонт и преустройство на обекта, който се намира на улица "Равнища“ в парк "Ружа“, информира Plovdiv24.bg.

Възложител на обществената поръчка е кметът на района Тони Стойчева. Планираните дейности включват цялостен инженеринг – от изготвянето на техническия проект и упражняването на авторски надзор до реалното изпълнение на строително-монтажните работи по сградата.

Прогнозната стойност на мащабния ремонт е 180 000 евро с ДДС. Важно уточнение е, че поръчката бе обявена без предварително осигурено финансиране. Това означава, че реалната работа ще започне едва след като районната администрация осигури наличието на средства в бюджета. Ако това не стане в срок от три до десет месеца, договорът може да бъде прекратен.

Срокът за събиране на документи вече изтече, като единствен участник в поръчката е фирма "Минерал“ ЕООД, чиято оферта възлиза на 175 736 евро с ДДС (146 447 евро без ДДС).

Предметът на поръчката има три основни фази: проектиране, същинско строителство и надзор.