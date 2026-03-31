Район "Западен" обяви обществена поръчка за проектиране и цялостна реконструкция на рушаща се сграда и превръщането ѝ в модерен и достъпен младежки център. Сградата се намира на едно от най-хубавите места в парк "Ружа" на ул."Равнища". Дълги години постройката е неизползваема и в лошо състояние.   

"В район "Западен" липсват пространства, в които младежите да се събират и общуват", посочва районният кмет Тони Стойчева. По думите ѝ обновената сграда ще има потенциал да се превърне в център за образование, творчество, личностно развитие и гражданска активност. Тя изразява надежда, че Община Пловдив да подкрепи и финансира проекта, който би допринесъл за удовлетворяване на потребностите на младото поколение.

Кандидатите могат да подават своите оферти до 21 април, като прогнозната стойност на обществената поръчка е 150 000 евро без ДДС и е без осигурено финансиране.