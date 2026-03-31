Район "Западен" обяви обществена поръчка за проектиране и цялостна реконструкция на рушаща се сграда и превръщането ѝ в модерен и достъпен младежки център. Сградата се намира на едно от най-хубавите места в парк "Ружа" на ул."Равнища". Дълги години постройката е неизползваема и в лошо състояние.
"В район "Западен" липсват пространства, в които младежите да се събират и общуват", посочва районният кмет Тони Стойчева. По думите ѝ обновената сграда ще има потенциал да се превърне в център за образование, творчество, личностно развитие и гражданска активност. Тя изразява надежда, че Община Пловдив да подкрепи и финансира проекта, който би допринесъл за удовлетворяване на потребностите на младото поколение.
Кандидатите могат да подават своите оферти до 21 април, като прогнозната стойност на обществената поръчка е 150 000 евро без ДДС и е без осигурено финансиране.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.