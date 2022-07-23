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|Много свободни работни места има в Пловдив и областта
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски" № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
6 Агент, спорт
1 Актьор
1 Експерт
1 Инженер, електрообзавеждане
1 Инженер, енергетик
1 Инженер, конструктор
1 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
5 Инспектор, качество на производствените процеси
10 Лекар, спешна медицина
4 Медицинска сестра
1 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
2 Разработчик, софтуер
1 Старши учител, прогимназиален (История и география)
2 Счетоводител
2 Сътрудник, социални дейности
5 Техник, механик
1 Технически секретар
1 Технически сътрудник
1 Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси
2 Учител в целодневна група I-IV клас
2 Учител, музика в детска градина
1 Учител, гимназиален (Английски език)
1 Учител, гимназиален(Български език и литература)
1 Учител, гимназиален(Немски език)
2 Учител, прогимназиален (математика и ИТ/ компютърно моделиране)
1 Учител, прогимназиален (Физическо възпитание и спорт)
2 Учител, прогимназиален (физика и астрономия)
1 Учител, прогимназиален (Български език и литература и английски език)
1 Учител, прогимназиален (Български език и литература)
1 Учител, практическо обучение(Дървообработване и мебелно производство)
1 Учител, практическо обучение(Полиграфическото производство)
1 Физик
1 Химик
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
2 Автомонтьор
1 Агент, продажби ИКТ
2 Администратор, хотел
2 Аргончик
3 Барман
1 Бродировач
1 Водач, машини за горско стопанство
1 Гладач, преса (ръчно)
1 Гладач, ютия
12 Готвач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
2 Дърводелец, мебелист
1 Електромонтьор
1 Електротехник, поддръжка на сгради
3 Зареждач
1 Икономист, обществени поръчки
11 Камериер/камериерка
1 Камериер/камериерка, хотел
2 Касиер
2 Контрольор, качество
1 Крояч, текстил
5 Машинен оператор, металообработващи машини
1 Машинен оператор, пералня/перачница
3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
1 Медицинска сестра за социални дейности
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Мениджър екип
1 Мияч, съдове (ръчно)
10 Монтажник
35 Монтажник, електронни елементи
5 Монтажник, електрооборудване
10 Монтажник, изделия от пластмаса
5 Монтажник, производство на автомобилни компоненти
5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
10 Монтьор, електрооборудване
1 Настройчик, формоващи апарати
1 Носач-товарач, стоки
2 Образователен медиатор
22 Обслужващ работник, промишлено производство
6 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
2 Обслужващ, кулинарен щанд
1 Общ работник
1 Общ работник
10 Оператор, автоматизирана монтажна линия
2 Оператор, контактен център
1 Организатор склад под митнически контрол
16 Охранител
22 Пакетировач
2 Перач (ръчно)
1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 Помощник-възпитател
2 Помощник-готвач
1 Помощник-сладкар
14 Продавач-консултант
2 Прочиствач-шмиргелист, отливки
4 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка на сгради
23 Работник, сладкарско производство
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
25 Салонен управител
3 Санитар
2 Сезонен работник, земеделието
15 Сервитьор
4 Склададжия
2 Специалист, труд и работна заплата
1 Специалист, търговия
5 Стоковед
1 Счетоводител
2 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
1 Технически ръководител, строителство
1 Технически сътрудник
2 Трудотерапевт
10 Фелдшер
17 Чистач/ Хигиенист
2 Шивач
10 Шивач, мъжко/дамско облекло
1 Шлосер
15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
2 Фризьор
18 Чистач/ Хигиенист
2 Шивач
20 Шивач, мъжко/дамско облекло
6 Шлосер
15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост "Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
3 Готвач
1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
1 Касиер
2 Машинен оператор
3 Медицински секретар
4 Монтажник
2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 Оператор, манипулатор
1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
3 Охранител
2 Продавач, бюфет
2 Продавач, закуски и напитки
2 Продавач, разносна търговия
43 Продавач-консултант
30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Регистратор
2 Сервитьор
1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ
ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви
1 учител по физика и астрономия
1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение
1 начален учител
1 учител по информационни технологии
1 учител теоретично обучение-хотелиеррство
1 учител по английски език
1 учител по икономика
1 учител по музика
3 учител в ГЦОУД
1 учител,детска градина
1 учител по математика и информатика
2 учител по биология и химия
1 лаборант
1 счетоводител,оперативен
Работни места за средно и основно образованиe:
1 снабдител,доставчик
4 общ работник
4 обслужващ работник,промишлено производство
2 търговски агент
2 лаборант
5 шофьор,лекотоварен автомобил
9 опаковач
2 склададжия
1 касиер
1 обслужващ бензиностанция
1 техник-механик
1 електротехник,промишлено предприятие
7 портиер
3 чистач/хигиенист
1 продавач-консултант
1 машинен оператор, месни продукти
2 работник,консервиране на плодове и зеленчуци
2 шофьор,товарен автомобил
1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
2 оператор,производствена линия
1 мениджър екип
2 пощенски раздавач
1 домакин,склад
1 животновъд
1 работник,размесване на бетон
9 охранител
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ
бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
1 Учител,детска градина
21 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2 Учител,практическо обучение
Работни места за специалисти със средно образование
8 Общ работник
6 Готвач
3 Чистач/Хигиенист
10 Склададжия
4 Помощник-кухня
2 Обслужващ бензиностанция/газостанция
5 Машинен оператор,металообработващи машини
2 Машинист,пътно-строителни машини
6 Сервитьор
5 Монтажник,медицинска електронна техника
3 Шофьор,товарен автомобил
2 полевъд
1 Тракторист
3 Барман
2 Водач,мотокар
18 Монтажник,производство на слаботокови предпазители
2 Работник,поддръжка
2 Касиер
15 Опаковач
7 Монтажник електрооборудване
2 работник кухня
2 Водач-електрокар
1 Технически ръководител,строителство
1 Техник механизация на селското стопанство
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
2 Комплектовач
5 Болногледач
4 Работник,консервна фабрика
3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство
9 Машинен оператор,месни продукти
2 Камериер/камериерка
2 Работник,почистване на плувни басейни
7 Машинен оператор
БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
ул. “Изложение" №6
Работни места за лица с висше образование:
1 Счетоводител
1 Аниматор
1 Главен експерт
2 Младши експерт
Работни места за лица със средно и основно образование:
1 Готвач
3 Резач
3 Машинен оператор, производство на захарни изделия
5 Общ работник
1 Електротехник, промишлено предприятие
2 Водач, електрокар
1 Машинен оператор, шиене
2 Транжор
1 Шофьор на самосвал
1 Механик, промишлено оборудване
25 Шивач
1 Заварчик
2 Обслужващ работник, промишлено производство
3 Градинар
3 Продавач-консултант
1 Чистач/хигиенист
5 Гладач
1 Касиер
3 Машинен оператор, производство пластмаса
2 Монтажник, дограма
1 Стъклар
2 Стругар
2 Механошлосер
1 Опаковач
10 Работник, сезонен
1 Машинист, автовишка
10 Машинен оператор
Работни места по проект "Заетост за теб"
3 Продавач-консултант
1 Опаковач
1 Рецепционист, хотел
БЮРО ПО ТРУДА - КАРЛОВО
ул. “Меден дол" №10
Работни места за специалисти с висше образованиe
1 специалист, комплексно обслужване- висше, средно образование
1 счетоводител, оперативен – 2 г.стаж
1 учител по информационни технологии ½ щат
1 учител по музика ½ щат
1 Възпитател в ГДОУД прогимназиален етап
2 учител, детска градина
2 експерт – висше, аграрни науки, ветеринарна медицина, икономика, хранително-вкусова промишленост, опазване на околната среда, английски или друг чужд език, компютърни умения, MS office, Word, Excel, Outlook, шофьор кат.В
1 учител, детска градина
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
2 готвач- с опит 1 г.
2 помощник готвач
30 монтажник, изделия от метал
2 механик, земеделски машини
1 продавач-консултант
40 машинен оператор, шиене на облекла
2 работник, товаро-разтоварна дейност
1 стругар – струг с ЦПУ, 1 г.стаж
1 стругар – универсален струг, 1 г. стаж
4 електромонтьор
3 монтьор, промишлено оборудването
3 електромонтьор
5 докер
3 електрокарист
2 монтажник, дограма
1 общ работник
1 охранител
14 машинен оператор на ММ с ЦПУ
1 интериорен дизайнер за изработване на мебели
5 машинен оператор, шиене
10 настройчик, металообработващи машини –средно, 3 г. стаж по специалността
10 монтьор, ремонт на машини и оборудване- средно, 3 г. стаж по специалността
19 машинен оператор, металообработващи машини
10 електромонтьор – средно, 3 г. стаж по специалността
2 шофьор, лекотоварен автомобил кат.В
1 общ работник
1 продавач-консултант
1 възпитател
10 работник, консервна фабрика
2 общ работник
1 техник-механик шивашко производство
2 общ работник промишлеността
1 социален асистент
2 охранител
1 продавач-консултант
1 продавач-консултант
1 склададжия, той и шофьор-снабдител- средно, шофьор кат.В
Работни места по проект "Заетост за теб етап 2“
2 шофьор, лекотоварен автомобил
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