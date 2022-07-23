Много свободни работни места има в Пловдив и областта

© Представяме ви свободните работните места, които бюрата по труда в Пловдив и областта представят.



БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ



ул. “Чернишевски" № 3 ет.1



Работни места за специалисти с висше образование



6 Агент, спорт



1 Актьор



1 Експерт



1 Инженер, електрообзавеждане



1 Инженер, енергетик



1 Инженер, конструктор



1 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи



5 Инспектор, качество на производствените процеси



10 Лекар, спешна медицина



4 Медицинска сестра



1 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности



2 Разработчик, софтуер



1 Старши учител, прогимназиален (История и география)



2 Счетоводител



2 Сътрудник, социални дейности



5 Техник, механик



1 Технически секретар



1 Технически сътрудник



1 Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси



2 Учител в целодневна група I-IV клас



2 Учител, музика в детска градина



1 Учител, гимназиален (Английски език)



1 Учител, гимназиален(Български език и литература)



1 Учител, гимназиален(Немски език)



2 Учител, прогимназиален (математика и ИТ/ компютърно моделиране)



1 Учител, прогимназиален (Физическо възпитание и спорт)



2 Учител, прогимназиален (физика и астрономия)



1 Учител, прогимназиален (Български език и литература и английски език)



1 Учител, прогимназиален (Български език и литература)



1 Учител, практическо обучение(Дървообработване и мебелно производство)



1 Учител, практическо обучение(Полиграфическото производство)



1 Физик



1 Химик



Работни места за средно професионално, средно общо



и основно образование



2 Автомонтьор



1 Агент, продажби ИКТ



2 Администратор, хотел



2 Аргончик



3 Барман



1 Бродировач



1 Водач, машини за горско стопанство



1 Гладач, преса (ръчно)



1 Гладач, ютия



12 Готвач



30 Готвач, заведение за бързо хранене



2 Дърводелец, мебелист



1 Електромонтьор



1 Електротехник, поддръжка на сгради



3 Зареждач



1 Икономист, обществени поръчки



11 Камериер/камериерка



1 Камериер/камериерка, хотел



2 Касиер



2 Контрольор, качество



1 Крояч, текстил



5 Машинен оператор, металообработващи машини



1 Машинен оператор, пералня/перачница



3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия



1 Медицинска сестра за социални дейности



10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ



1 Мениджър екип



1 Мияч, съдове (ръчно)



10 Монтажник



35 Монтажник, електронни елементи



5 Монтажник, електрооборудване



10 Монтажник, изделия от пластмаса



5 Монтажник, производство на автомобилни компоненти



5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства



10 Монтьор, електрооборудване



1 Настройчик, формоващи апарати



1 Носач-товарач, стоки



2 Образователен медиатор



22 Обслужващ работник, промишлено производство



6 Обслужващ, бензиностанция/газостанция



2 Обслужващ, кулинарен щанд



1 Общ работник



1 Общ работник



10 Оператор, автоматизирана монтажна линия



2 Оператор, контактен център



1 Организатор склад под митнически контрол



16 Охранител



22 Пакетировач



2 Перач (ръчно)



1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене



1 Помощник-възпитател



2 Помощник-готвач



1 Помощник-сладкар



14 Продавач-консултант



2 Прочиствач-шмиргелист, отливки



4 Работник, кухня



1 Работник, поддръжка на сгради



23 Работник, сладкарско производство



2 Работник, товаро-разтоварна дейност



25 Салонен управител



3 Санитар



2 Сезонен работник, земеделието



15 Сервитьор



4 Склададжия



2 Специалист, труд и работна заплата



1 Специалист, търговия



5 Стоковед



1 Счетоводител



2 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия



1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника



1 Технически ръководител, строителство



1 Технически сътрудник



2 Трудотерапевт



10 Фелдшер



17 Чистач/ Хигиенист



2 Шивач



10 Шивач, мъжко/дамско облекло



1 Шлосер



15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)



2 Фризьор



18 Чистач/ Хигиенист



2 Шивач



20 Шивач, мъжко/дамско облекло



6 Шлосер



15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)



Работни места по програма за заетост "Заетост за теб“-етап 2



18 Брокер, недвижими имоти



3 Готвач



1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост



1 Касиер



2 Машинен оператор



3 Медицински секретар



4 Монтажник



2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване



1 Оператор, манипулатор



1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици



3 Охранител



2 Продавач, бюфет



2 Продавач, закуски и напитки



2 Продавач, разносна търговия



43 Продавач-консултант



30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци



1 Работник, поддръжка



11 Работник, товаро-разтоварна дейност



1 Регистратор



2 Сервитьор



1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)



1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас



1 Шофьор, лекотоварен автомобил



БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ



ул."Брезовска" №34



Работни места за специалисти с висше образование:



1 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви



1 учител по физика и астрономия



1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение



1 начален учител



1 учител по информационни технологии



1 учител теоретично обучение-хотелиеррство



1 учител по английски език



1 учител по икономика



1 учител по музика



3 учител в ГЦОУД



1 учител,детска градина



1 учител по математика и информатика



2 учител по биология и химия



1 лаборант



1 счетоводител,оперативен



Работни места за средно и основно образованиe:



1 снабдител,доставчик



4 общ работник



4 обслужващ работник,промишлено производство



2 търговски агент



2 лаборант



5 шофьор,лекотоварен автомобил



9 опаковач



2 склададжия



1 касиер



1 обслужващ бензиностанция



1 техник-механик



1 електротехник,промишлено предприятие



7 портиер



3 чистач/хигиенист



1 продавач-консултант



1 машинен оператор, месни продукти



2 работник,консервиране на плодове и зеленчуци



2 шофьор,товарен автомобил



1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия



2 оператор,производствена линия



1 мениджър екип



2 пощенски раздавач



1 домакин,склад



1 животновъд



1 работник,размесване на бетон



9 охранител



БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ



бул. Руски №15



Работни места за специалисти с висше образование



1 Учител,детска градина



21 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап



2 Учител,практическо обучение



Работни места за специалисти със средно образование



8 Общ работник



6 Готвач



3 Чистач/Хигиенист



10 Склададжия



4 Помощник-кухня



2 Обслужващ бензиностанция/газостанция



5 Машинен оператор,металообработващи машини



2 Машинист,пътно-строителни машини



6 Сервитьор



5 Монтажник,медицинска електронна техника



3 Шофьор,товарен автомобил



2 полевъд



1 Тракторист



3 Барман



2 Водач,мотокар



18 Монтажник,производство на слаботокови предпазители



2 Работник,поддръжка



2 Касиер



15 Опаковач



7 Монтажник електрооборудване



2 работник кухня



2 Водач-електрокар



1 Технически ръководител,строителство



1 Техник механизация на селското стопанство



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование



2 Комплектовач



5 Болногледач



4 Работник,консервна фабрика



3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство



9 Машинен оператор,месни продукти



2 Камериер/камериерка



2 Работник,почистване на плувни басейни



7 Машинен оператор



БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД



ул. “Изложение" №6







Работни места за лица с висше образование:



1 Счетоводител



1 Аниматор



1 Главен експерт



2 Младши експерт







Работни места за лица със средно и основно образование:



1 Готвач



3 Резач



3 Машинен оператор, производство на захарни изделия



5 Общ работник



1 Електротехник, промишлено предприятие



2 Водач, електрокар



1 Машинен оператор, шиене



2 Транжор



1 Шофьор на самосвал



1 Механик, промишлено оборудване



25 Шивач



1 Заварчик



2 Обслужващ работник, промишлено производство



3 Градинар



3 Продавач-консултант



1 Чистач/хигиенист



5 Гладач



1 Касиер



3 Машинен оператор, производство пластмаса



2 Монтажник, дограма



1 Стъклар



2 Стругар



2 Механошлосер



1 Опаковач



10 Работник, сезонен



1 Машинист, автовишка



10 Машинен оператор



Работни места по проект "Заетост за теб"



3 Продавач-консултант



1 Опаковач



1 Рецепционист, хотел



БЮРО ПО ТРУДА - КАРЛОВО



ул. “Меден дол" №10



Работни места за специалисти с висше образованиe



1 специалист, комплексно обслужване- висше, средно образование



1 счетоводител, оперативен – 2 г.стаж



1 учител по информационни технологии ½ щат



1 учител по музика ½ щат



1 Възпитател в ГДОУД прогимназиален етап



2 учител, детска градина



2 експерт – висше, аграрни науки, ветеринарна медицина, икономика, хранително-вкусова промишленост, опазване на околната среда, английски или друг чужд език, компютърни умения, MS office, Word, Excel, Outlook, шофьор кат.В



1 учител, детска градина







Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование



Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование



2 готвач- с опит 1 г.



2 помощник готвач



30 монтажник, изделия от метал



2 механик, земеделски машини



1 продавач-консултант



40 машинен оператор, шиене на облекла



2 работник, товаро-разтоварна дейност



1 стругар – струг с ЦПУ, 1 г.стаж



1 стругар – универсален струг, 1 г. стаж



4 електромонтьор



3 монтьор, промишлено оборудването



3 електромонтьор



5 докер



3 електрокарист



2 монтажник, дограма



1 общ работник



1 охранител



14 машинен оператор на ММ с ЦПУ



1 интериорен дизайнер за изработване на мебели



5 машинен оператор, шиене



10 настройчик, металообработващи машини –средно, 3 г. стаж по специалността



10 монтьор, ремонт на машини и оборудване- средно, 3 г. стаж по специалността



19 машинен оператор, металообработващи машини



10 електромонтьор – средно, 3 г. стаж по специалността



2 шофьор, лекотоварен автомобил кат.В



1 общ работник



1 продавач-консултант



1 възпитател



10 работник, консервна фабрика



2 общ работник



1 техник-механик шивашко производство



2 общ работник промишлеността



1 социален асистент



2 охранител



1 продавач-консултант



1 продавач-консултант



1 склададжия, той и шофьор-снабдител- средно, шофьор кат.В



Работни места по проект "Заетост за теб етап 2“



2 шофьор, лекотоварен автомобил