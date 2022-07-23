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Много свободни работни места има в Пловдив и областта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:10 / 23.07.2022Коментари (0)740
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Представяме ви свободните работните места, които бюрата по  труда в Пловдив и областта представят.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски" № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6    Агент, спорт

1    Актьор

1    Експерт

1    Инженер, електрообзавеждане

1    Инженер, енергетик

1    Инженер, конструктор

1    Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

5    Инспектор, качество на производствените процеси

10  Лекар, спешна медицина

4    Медицинска сестра

1    Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2    Разработчик, софтуер

1    Старши учител, прогимназиален (История и география)

2    Счетоводител

2    Сътрудник, социални дейности

5    Техник, механик

1    Технически секретар

1    Технически сътрудник

1    Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси

2    Учител в целодневна група I-IV клас

2    Учител, музика в детска градина

1    Учител, гимназиален (Английски език)

1    Учител, гимназиален(Български език и литература)

1    Учител, гимназиален(Немски език)

2    Учител, прогимназиален (математика и ИТ/ компютърно моделиране)

1    Учител, прогимназиален (Физическо възпитание и спорт)

2    Учител, прогимназиален (физика и астрономия)

1    Учител, прогимназиален (Български език и литература и английски език)

1    Учител, прогимназиален (Български език и литература)

1    Учител, практическо обучение(Дървообработване и мебелно производство)

1    Учител, практическо обучение(Полиграфическото производство)

1    Физик

1    Химик

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

2    Автомонтьор

1    Агент, продажби ИКТ

2    Администратор, хотел

2    Аргончик

3    Барман

1    Бродировач

1    Водач, машини за горско стопанство

1    Гладач, преса (ръчно)

1    Гладач, ютия

12  Готвач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

2    Дърводелец, мебелист

1    Електромонтьор

1    Електротехник, поддръжка на сгради

3    Зареждач

1    Икономист, обществени поръчки

11  Камериер/камериерка

1    Камериер/камериерка, хотел

2    Касиер

2    Контрольор, качество

1    Крояч, текстил

5    Машинен оператор, металообработващи машини

1    Машинен оператор, пералня/перачница

3    Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

1    Медицинска сестра за социални дейности

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1    Мениджър екип

1    Мияч, съдове (ръчно)

10  Монтажник

35  Монтажник, електронни елементи

5    Монтажник, електрооборудване

10  Монтажник, изделия от пластмаса

5    Монтажник, производство на автомобилни компоненти

5    Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства

10  Монтьор, електрооборудване

1    Настройчик, формоващи апарати

1    Носач-товарач, стоки

2    Образователен медиатор

22  Обслужващ работник, промишлено производство

6    Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2    Обслужващ, кулинарен щанд

1    Общ работник

1    Общ работник

10  Оператор, автоматизирана монтажна линия

2    Оператор, контактен център

1    Организатор склад под митнически контрол

16  Охранител

22  Пакетировач

2    Перач (ръчно)

1    Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1    Помощник-възпитател

2    Помощник-готвач

1    Помощник-сладкар

14  Продавач-консултант

2    Прочиствач-шмиргелист, отливки

4    Работник, кухня

1    Работник, поддръжка на сгради

23  Работник, сладкарско производство

2    Работник, товаро-разтоварна дейност

25  Салонен управител

3    Санитар

2    Сезонен работник, земеделието

15  Сервитьор

4    Склададжия

2    Специалист, труд и работна заплата

1    Специалист, търговия

5    Стоковед

1    Счетоводител

2    Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

1    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

1    Технически ръководител, строителство

1    Технически сътрудник

2    Трудотерапевт

10  Фелдшер

17  Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

10  Шивач, мъжко/дамско облекло

1    Шлосер

15  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

2    Фризьор

18  Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

20  Шивач, мъжко/дамско облекло

6    Шлосер

15  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост "Заетост за теб“-етап 2

18  Брокер, недвижими имоти

3    Готвач

1    Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1    Касиер

2    Машинен оператор

3    Медицински секретар

4    Монтажник

2    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1    Оператор, манипулатор

1    Отчетник, уреждане на застрахователни полици

3    Охранител

2    Продавач, бюфет

2    Продавач, закуски и напитки

2    Продавач, разносна търговия

43  Продавач-консултант

30  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, поддръжка

11  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Регистратор

2    Сервитьор

1    Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1    Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви

1 учител по физика и астрономия

1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение

1 начален учител

1 учител по информационни технологии

1 учител теоретично обучение-хотелиеррство

1 учител по английски език

1 учител по икономика

1 учител по музика

3 учител в ГЦОУД

1 учител,детска градина

1 учител по математика и информатика

2 учител по биология и химия

1 лаборант

1 счетоводител,оперативен

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 снабдител,доставчик

4 общ работник

4 обслужващ работник,промишлено производство

2 търговски агент

2 лаборант

5 шофьор,лекотоварен автомобил

9 опаковач

2 склададжия

1 касиер

1 обслужващ бензиностанция

1 техник-механик

1 електротехник,промишлено предприятие

7 портиер

3 чистач/хигиенист

1 продавач-консултант

1 машинен оператор, месни продукти

2 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

2 шофьор,товарен автомобил

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

2 оператор,производствена линия

1 мениджър екип

2 пощенски раздавач

1 домакин,склад

1 животновъд

1 работник,размесване на бетон

9 охранител

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ

бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Учител,детска градина

21 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Учител,практическо обучение

Работни места за специалисти със средно образование

8 Общ работник

6 Готвач

3 Чистач/Хигиенист

10 Склададжия

4 Помощник-кухня

2 Обслужващ бензиностанция/газостанция

5 Машинен оператор,металообработващи машини

2 Машинист,пътно-строителни машини

6 Сервитьор

5 Монтажник,медицинска електронна техника

3 Шофьор,товарен автомобил

2 полевъд

1 Тракторист

3 Барман

2 Водач,мотокар

18 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

2 Работник,поддръжка

2 Касиер

15 Опаковач

7 Монтажник електрооборудване

2 работник кухня

2 Водач-електрокар

1 Технически ръководител,строителство

1 Техник механизация на селското стопанство

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Комплектовач

5 Болногледач

4 Работник,консервна фабрика

3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

9 Машинен оператор,месни продукти

2 Камериер/камериерка

2 Работник,почистване на плувни басейни

7 Машинен оператор

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

ул. “Изложение" №6

 

    Работни места за лица с висше образование:

    1 Счетоводител

    1 Аниматор

    1 Главен експерт

    2 Младши експерт

 

    Работни места за лица със средно  и  основно образование:

     1 Готвач

   3 Резач

    3 Машинен оператор, производство на захарни изделия

   5 Общ работник

   1 Електротехник, промишлено предприятие

   2 Водач, електрокар

   1 Машинен оператор, шиене

   2 Транжор

   1 Шофьор на самосвал

   1 Механик, промишлено оборудване

25 Шивач

   1 Заварчик

   2 Обслужващ работник, промишлено производство

   3 Градинар

   3 Продавач-консултант

   1 Чистач/хигиенист

   5 Гладач

   1 Касиер

   3 Машинен оператор, производство пластмаса

   2 Монтажник, дограма

   1 Стъклар

   2 Стругар

   2 Механошлосер

   1 Опаковач

10 Работник, сезонен

 1 Машинист, автовишка

10 Машинен оператор

Работни места по проект "Заетост за теб"

3 Продавач-консултант

1 Опаковач

1 Рецепционист, хотел

БЮРО ПО ТРУДА - КАРЛОВО

ул. “Меден дол" №10

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 специалист, комплексно обслужване- висше, средно образование

1 счетоводител, оперативен – 2 г.стаж

1 учител по информационни технологии ½ щат

1 учител по музика  ½ щат

1 Възпитател в ГДОУД прогимназиален етап

2 учител, детска градина

2 експерт – висше, аграрни науки, ветеринарна медицина, икономика, хранително-вкусова промишленост, опазване на околната среда, английски или друг чужд език, компютърни умения, MS office, Word, Excel, Outlook, шофьор кат.В

1 учител, детска градина

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

2 готвач- с опит 1 г.

2 помощник готвач

30 монтажник, изделия от метал

2 механик, земеделски машини

1 продавач-консултант

40 машинен оператор, шиене на облекла

2 работник, товаро-разтоварна дейност

1 стругар – струг с ЦПУ, 1 г.стаж

1 стругар – универсален струг, 1 г. стаж

4 електромонтьор

3 монтьор, промишлено оборудването

3 електромонтьор

5 докер

3 електрокарист

2 монтажник, дограма

1 общ работник

1 охранител

14 машинен оператор на ММ с ЦПУ

1 интериорен дизайнер за изработване на мебели

5 машинен оператор, шиене

10 настройчик, металообработващи машини –средно,  3 г. стаж по специалността

10 монтьор, ремонт на машини и оборудване- средно, 3 г. стаж по специалността

19 машинен оператор, металообработващи машини

10 електромонтьор – средно, 3 г. стаж по специалността

2 шофьор, лекотоварен автомобил кат.В

1 общ работник

1 продавач-консултант

1 възпитател

10 работник, консервна фабрика

2 общ работник

1 техник-механик шивашко производство

2 общ работник промишлеността

1 социален асистент

2 охранител

1 продавач-консултант

1 продавач-консултант

1 склададжия, той и шофьор-снабдител- средно, шофьор кат.В

Работни места по проект "Заетост за теб етап 2“

2 шофьор, лекотоварен автомобил







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