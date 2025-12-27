ЗАРЕЖДАНЕ...
Младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто
За да предотвратят объркването още от първия ден, младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто. Платформата позволява бързо и точно изчисляване на суми в лева и евро и вече е изпробвана от десетки хиляди потребители, още преди страната да влезе в еврозоната.
Диана Емилова, търговец на Женския пазар в София с 35-годишен опит, признава, че никога не е бъркала рестото, но въвеждането на еврото я притеснява, разказва NOVA. Според нея работата с две валути едновременно ще бъде изключително трудна и дори обмисля да спре работа, ако се наложи да смята и в лева, и в евро.
Сайтът, създаден от програмиста Андон Гошев, работи на прост принцип – въвежда се платената сума и системата автоматично изчислява точния размер на рестото. Проектът е напълно безплатен и създаден с идеята да подпомогне малки търговци, таксиметрови шофьори и продавачи на пазари, които нямат специализирани системи за разплащане.
По думите на Гошев още в първите пет дни сайтът бил посетен от над 20 000 души, а видео представянето му в TikTok събрало повече от 250 000 гледания. Според него това е ясен знак, че хората търсят практични решения преди реалното въвеждане на еврото.
Калкулаторът може да бъде полезен не само за търговците, но и за клиентите – като допълнителна проверка дали върнатото ресто е коректно.
Въпреки новите технологии, Диана остава вярна на своя начин на смятане – наум. Тя признава, че няма да използва калкулатора и ще продължи да изчислява по своя логика, дори ако това означава минимални разлики в стотинките.
