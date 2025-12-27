ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:24Коментари (0)2834
© NOVA
Броени дни остават до 2026 година и до официалното въвеждане на еврото в България. Очакванията за нови банкноти и монети в портфейлите вървят ръка за ръка с притесненията на малкия бизнес – как да се избегнат грешки при връщането на ресто в две валути.

За да предотвратят объркването още от първия ден, младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто. Платформата позволява бързо и точно изчисляване на суми в лева и евро и вече е изпробвана от десетки хиляди потребители, още преди страната да влезе в еврозоната.

Диана Емилова, търговец на Женския пазар в София с 35-годишен опит, признава, че никога не е бъркала рестото, но въвеждането на еврото я притеснява, разказва NOVA. Според нея работата с две валути едновременно ще бъде изключително трудна и дори обмисля да спре работа, ако се наложи да смята и в лева, и в евро.

Сайтът, създаден от програмиста Андон Гошев, работи на прост принцип – въвежда се платената сума и системата автоматично изчислява точния размер на рестото. Проектът е напълно безплатен и създаден с идеята да подпомогне малки търговци, таксиметрови шофьори и продавачи на пазари, които нямат специализирани системи за разплащане.

По думите на Гошев още в първите пет дни сайтът бил посетен от над 20 000 души, а видео представянето му в TikTok събрало повече от 250 000 гледания. Според него това е ясен знак, че хората търсят практични решения преди реалното въвеждане на еврото.

Калкулаторът може да бъде полезен не само за търговците, но и за клиентите – като допълнителна проверка дали върнатото ресто е коректно.

Въпреки новите технологии, Диана остава вярна на своя начин на смятане – наум. Тя признава, че няма да използва калкулатора и ще продължи да изчислява по своя логика, дори ако това означава минимални разлики в стотинките.


Още по темата: общо новини по темата: 1530
27.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
25.12.2025 »
предишна страница [ 1/255 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Почина изтъкнат учител от Пловдив, оставил дълбока следа у мнозин...
08:39 / 27.12.2025
Кметът на "Тракия": Работим с визия за 10–15 години напред
08:25 / 27.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през април
06:00 / 27.12.2025
Вижте мотивите на съда за Аднан Юсеинов
19:30 / 26.12.2025
Пловдивчани летят много, но докъде?
19:20 / 26.12.2025
Стана ясна причината за смъртта на починалия днес мъж в центъра н...
16:55 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив през 2025 година
България в еврозоната
Пазарджишкото село Гелеменово е наводнено
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: