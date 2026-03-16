Млади музиканти представят "Магията на музиката" в пловдивските училища. За тях музиката е език, който разказва истории и омагьосва. С това свое вярване младите професионалисти от "Добър ден Мюзик"“ стартираха своя иновативен проект. Инициативата вече завладява сърцата на най-малките жители на Пловдив. Музикантите искат да разчупят стереотипите, показвайки виолончелото и китарата като универсални инструменти и да вдъхновят творчество, чрез интерактивни методи и игрови елементи, които превръщат децата от пасивни слушатели в активни участници.Организация "Добър ден, Мюзик“ е създадена миналата година от младите музиканти Тодор Стоянов и Димо Тунчев. За тяхната иновативна дейност ще ни разкаже днес мениджърът им Гергана Стоянова.