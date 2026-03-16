Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Млади музиканти представят "Магията на музиката" в пловдивските училища. За тях музиката е език, който разказва истории и омагьосва. С това свое вярване младите професионалисти от "Добър ден Мюзик"“ стартираха своя иновативен проект. Инициативата вече завладява сърцата на най-малките жители на Пловдив. Музикантите искат да разчупят стереотипите, показвайки виолончелото и китарата като универсални инструменти и да вдъхновят творчество, чрез интерактивни методи и игрови елементи, които превръщат децата от пасивни слушатели в активни участници.

Организация "Добър ден, Мюзик“ е създадена миналата година от младите музиканти Тодор Стоянов и Димо Тунчев. За тяхната иновативна дейност ще ни разкаже днес мениджърът им Гергана Стоянова.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 