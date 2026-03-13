Млада жена бе унизена от бившия си приятел в Пловдив
Второто е за това, че на същата дата и място е причинил на същата 25-годишна жена лека телесна повреда, изразяваща се в контузии на главата и лицето и кръвоизлив, което е причинило болка и страдание и деянието е извършено в условията на домашно насилие.
И третото е за това, че на 23 януари 2026 г. в Пловдив се заканил с убийство на същата жена и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
Районен съд-Пловдив е наложил на Х.К. наказание от 2 години и 4 месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от 5 години. Той е признал вината си. Наказанието е наложено след споразумение, одобрено от Районен съд-Пловдив.
Х. К. и пострадалата жена живеели на семейни начала, но се разделили. На 23 януари 2026 г. мъжът я повикал в района на автосервиз в Пловдив, за да си изяснят отношенията.
По време на разговора Х.К. се ядосал, не позволил на жената да напусне територията на автосервиза, не й разрешил да говори по мобилния си телефон, като извадил нож и го забил в дървена маса.
След това със самоделен пистолет произвел изстрели в настилката в двора на автосервиза. Въпреки че жената искала да си тръгне, той не й позволил, като започнал да й нанася удари в тялото и лицето. Вследствие на побоя й причинил контузия на главата и лицето, както и кръвонасядания по крака. Той се заканил и с убийство на пострадалата.
Определението на съда е окончателно.
