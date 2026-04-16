Университетът по хранителни технологии (УХТ) и Институтът за системни иновации в храните и виното канят пловдивчани и студенти на вдъхновяваща среща с една от най-обичаните телевизионни личности у нас – Мира Добрева. Събитието ще се проведе на 23 април 2026 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт“ на УХТ (бул. "Марица“ 26).

За предстоящото гостуване съобщоха от пресцентъра на висшето учебно заведение за Plovdiv24.bg. Мира Добрева е призната за единствения телевизионен журналист в света с мащабна документална поредица, посветена на столетниците. До този момент тя се е срещнала с над 150 души, прекрачили века, включително и жители на италианския остров Сардиния – една от петте "сини зони“ на планетата, известни с рекордното си дълголетие.

Пътят на една забележителна кариера

Кариерата на Мира Добрева започва в Нова телевизия, но името ѝ става емблематично като репортер и водещ на централната емисия "По света и у нас“ по БНТ 1. През годините тя е автор и водещ на обичани предавания като "Отблизо с Мира Добрева“, "Питай БНТ“, "Актуално“ и "Това е Европа“. Освен на екран, тя предава опита си и като хоноруван преподавател по телевизионна журналистика в НСА и гост-лектор в СУ "Св. Климент Охридски“.

Признание и награди

За своята работа Мира Добрева е носител на множество престижни отличия, сред които:

- Два пъти носител на приза "Жена на годината“ (2005 и 2011 г.);

- Национална журналистическа награда "Съба Вазова“;

- Специална награда на фестивала "Наследство“ за рубриката "Столетниците на България“;

- Специалната награда на СБЖ в категория "Телевизионна журналистика“.

Срещата в УХТ обещава да бъде не просто разговор за журналистиката, а дълбоко потапяне в темите за здравословното хранене, начина на живот и ценностите, които съхраняват човешкия дух през вековете.