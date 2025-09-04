ИЗПРАТИ НОВИНА
Министър от Пловдив: Следим строго за коректното превалутиране и закръгляване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:08
Присъединяването на България към еврозоната ще укрепи икономиката ни, ще даде сигурност на бизнеса и гражданите, ще улесни търговията и инвестициите. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в Пловдив по време на Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Министър Дилов посочи, че опитът на държавите от еврозоната ясно е показал, че доходите на хората растат по-бързо, икономиката става все по-конкурентна и по-привлекателна за инвестиции, а бизнесът печели нови възможности за растеж и партньорства.

"Това е едно от най-значимите ни постижения като член на Европейския съюз. Въвеждането на еврото е акт на доверие. Доверие към нашата държава, към финансовата дисциплина, към пътя, който България е избрала още с присъединяването си към ЕС. Това доверие трябва да бъде оправдано чрез прозрачност, диалог и честен разговор с обществото“, подчерта той.

По думите му още преди официалното въвеждане на еврото на 1 януари 2026 г. вече се виждат първите положителни ефекти.

"България получи повишение на кредитния си рейтинг до най-високите нива от 2007 г., а очакванията са за ново увеличение. Това е ясен знак за доверие от страна на международните финансови пазари“, каза още Дилов.

Икономическият министър увери, че малките и средните предприятия (МСП), които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото, като за тях отпадането на разходите за превалутиране означава директни спестявания.

Дилов изтъкна, че общата валута ще улесни достъпа на МСП до европейските пазари, ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни. "По-ниските транзакционни разходи и по-добрите условия за финансиране ще дадат на тези фирми повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността. С еврото МСП ще бъдат по-конкурентоспособни и ще могат да стъпят по-уверено както на вътрешния пазар, така и на международната сцена“, допълни той.

Икономическият министър бе категоричен, че държавата поема ангажимент да защити интересите на българските граждани. "Въвеждаме двойно обозначаване на цените – ясно и четливо, за да няма съмнение или заблуда. Следим строго за коректното превалутиране и закръгляване, за да не се допуска изкуствено повишаване на цените“ заяви Дилов. Той съобщи, че се въвежда и постоянно наблюдение върху цените на основни стоки и услуги, като ще се информира редовно обществото за техните промени.

"Всички тези мерки са насочени към най-важното – да не бъде ощетен нито един потребител и да се запази покупателната способност на домакинствата, особено на социално уязвимите групи“, посочи Дилов.

"Нашата цел е ясна стабилност за икономиката, прозрачност и справедливост за потребителите, гаранции, че никой няма да бъде ощетен. Само така можем да посрещнем 1 януари 2026 г. като уверена, стабилна и силна България, равноправна част от сърцето на Европа“, завърши министърът на икономиката и индустрията.



