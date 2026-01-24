ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министър Боршош от Пампорово: Летище "Пловдив" бавно, но видимо качва полетите
Той допълни, че летище "Пловдив“ бавно, но видимо качва полетите. "За 2024-2025 година успяхме да вдигнем с около 20 % полетите към Пловдив. Тази година Пловдив започва все повече да се товари. Това не е максималното натоварване, но е много добра стъпка към това Пампорово да има добра въздушна свързаност. Надявам се в края на зимния сезон да се видят реалните резултати от постигнатото“, посочи министърът.
Той коментира и въпроса със сигурността на пистите и ски патрулите, който бе поставен по време на заседанието от ръководството на "Пампорово“ АД. "Това сме заложили в голямата промяна, свързана с контролните функции на министерството, които са силно ограничени в този закон. Когато искаме ние от Министерството на туризма да направим нещо подобно, трябва да се обърнем и към допълнителни институции. Ще заложим да има повече делегирани права на общините да има контролни функции и това да се увеличи. Инспекторатът, който създаваме за контрол върху туризма и спазването на Закона за туризма, който преди това трябва да се промени, е основен акцент да има инспектори по туризъм, които да налагат глоби, включително да делегират и на патрулите тези права“, уточни министър Боршош.
Той настоя законодателят максимално да положи усилия към формата на този парламент и подчерта, че не иска да се работи на парче.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 528
|предишна страница [ 1/88 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР с първа информация за трагедията в южната част на Пловдив
12:09 / 24.01.2026
Труп на човек, покрит с бял чувал, в междублоково пространство в ...
11:56 / 24.01.2026
Бизнесът в Пловдив внася работници от Непал и Узбекистан, българи...
11:38 / 24.01.2026
Кално петно в Пловдив се превърна в хубав паркинг
11:20 / 24.01.2026
Край на опасното пресичане на оживен булевард в Пловдив
11:04 / 24.01.2026
Зам.-кмет: Пловдив е най-гъсто населеният град у нас. Уличната мр...
08:51 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS