Министър Боршош от Пампорово: Летище "Пловдив" бавно, но видимо качва полетите

Работата по третата лента на пътя Смолян – Асеновград върви и чакаме възлагането. Това заяви по време на изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм в Пампорово министърът на туризма, Мирослав Боршош, предаде репортер на ФОКУС. "Двамата кметове – на Чепеларе и на Смолян знаят, че премиерът пое ангажимент за пътя, чакаме възлагането. Той е много живописен, но трябва да е с три и след време с четири ленти. Важно е да се направи и обхода на пътя за Чепеларе и да се пази града. Това също е направено и предстои възлагане. Много близко сме и всяко едно правителство след това ще бъде подложено на натиск и от мен и от вас да продължи, за да може тази година да започнат реалните действия по този път. Това е факт, който се постигна от настоящото правителството и трябва да се завърши. Служебното също ще може да продължи действията по този въпрос чрез МРРБ", уточни министър Боршош.



Той допълни, че летище "Пловдив“ бавно, но видимо качва полетите. "За 2024-2025 година успяхме да вдигнем с около 20 % полетите към Пловдив. Тази година Пловдив започва все повече да се товари. Това не е максималното натоварване, но е много добра стъпка към това Пампорово да има добра въздушна свързаност. Надявам се в края на зимния сезон да се видят реалните резултати от постигнатото“, посочи министърът.



Той коментира и въпроса със сигурността на пистите и ски патрулите, който бе поставен по време на заседанието от ръководството на "Пампорово“ АД. "Това сме заложили в голямата промяна, свързана с контролните функции на министерството, които са силно ограничени в този закон. Когато искаме ние от Министерството на туризма да направим нещо подобно, трябва да се обърнем и към допълнителни институции. Ще заложим да има повече делегирани права на общините да има контролни функции и това да се увеличи. Инспекторатът, който създаваме за контрол върху туризма и спазването на Закона за туризма, който преди това трябва да се промени, е основен акцент да има инспектори по туризъм, които да налагат глоби, включително да делегират и на патрулите тези права“, уточни министър Боршош.



Той настоя законодателят максимално да положи усилия към формата на този парламент и подчерта, че не иска да се работи на парче.