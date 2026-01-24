ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Министър Боршош от Пампорово: Летище "Пловдив" бавно, но видимо качва полетите
Автор: Нели Гергьовска 16:57Коментари (0)49
© ФОКУС
Работата по третата лента на пътя Смолян – Асеновград върви и чакаме възлагането. Това заяви по време на изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм в Пампорово министърът на туризма, Мирослав Боршош, предаде репортер на ФОКУС. "Двамата кметове – на Чепеларе и на Смолян знаят, че премиерът пое ангажимент за пътя, чакаме възлагането. Той е много живописен, но трябва да е с три и след време с четири ленти. Важно е да се направи и обхода на пътя за Чепеларе и да се пази града. Това също е направено и предстои възлагане. Много близко сме и всяко едно правителство след това ще бъде подложено на натиск и от мен и от вас да продължи, за да може тази година да започнат реалните действия по този път. Това е факт, който се постигна от настоящото правителството и трябва да се завърши. Служебното също ще може да продължи действията по този въпрос чрез МРРБ“, уточни министър Боршош.

Той допълни, че летище "Пловдив“ бавно, но видимо качва полетите. "За 2024-2025 година успяхме да вдигнем с около 20 % полетите към Пловдив. Тази година Пловдив започва все повече да се товари. Това не е максималното натоварване, но е много добра стъпка към това Пампорово да има добра въздушна свързаност. Надявам се в края на зимния сезон да се видят реалните резултати от постигнатото“, посочи министърът.

Той коментира и въпроса със сигурността на пистите и ски патрулите, който бе поставен по време на заседанието от ръководството на "Пампорово“ АД. "Това сме заложили в голямата промяна, свързана с контролните функции на министерството, които са силно ограничени в този закон. Когато искаме ние от Министерството на туризма да направим нещо подобно, трябва да се обърнем и към допълнителни институции. Ще заложим да има повече делегирани права на общините да има контролни функции и това да се увеличи. Инспекторатът, който създаваме за контрол върху туризма и спазването на Закона за туризма, който преди това трябва да се промени, е основен акцент да има инспектори по туризъм, които да налагат глоби, включително да делегират и на патрулите тези права“, уточни министър Боршош.

Той настоя законодателят максимално да положи усилия към формата на този парламент и подчерта, че не иска да се работи на парче.


Още по темата: общо новини по темата: 528
21.01.2026 Увеличиха цената на билета на шатъл буса до летище "Пловдив"
08.01.2026 Без полети между Пловдив и Милано утре
02.01.2026 Стартира процедура за избор на концесионер за летище Пловдив
26.12.2025 Пловдивчани летят много, но докъде?
15.12.2025 Държавата придобива активи на територията на летище "Пловдив"
10.12.2025 Пловдив и Братислава с общи инициативи за популяризиране на новата авиолиния между двата града
предишна страница [ 1/88 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
МВР с първа информация за трагедията в южната част на Пловдив
12:09 / 24.01.2026
Труп на човек, покрит с бял чувал, в междублоково пространство в ...
11:56 / 24.01.2026
Бизнесът в Пловдив внася работници от Непал и Узбекистан, българи...
11:38 / 24.01.2026
Кално петно в Пловдив се превърна в хубав паркинг
11:20 / 24.01.2026
Край на опасното пресичане на оживен булевард в Пловдив
11:04 / 24.01.2026
Зам.-кмет: Пловдив е най-гъсто населеният град у нас. Уличната мр...
08:51 / 24.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Серия от трусове в Турция
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
Президентска партия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: