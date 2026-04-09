Популярното телевизионно лице Меги Димчева и изтъкнатата психотерапевтка Мадлен Алгафари ще изнесат в Пловдив уникален спектакъл терапия "Чудесата в нас", предава Plovdiv24.bg.

Събитието съчетава силата на думите, медитации, най- красивите български песни, тишина и мъдростта на една от най-вдъхновяващите жени – психотерапевтката Мадлен Алгафари. "Чудесата в нас“ разкрива талантите й на поет, писател и актьорските й заложби по един изключително докосващ начин. Меги Димчева също представя свои вдъхновяващи текстове, дълбоки медитации и техники на любов към себе си и света. Ще има и изненади напълно в стила на предаването "Търси се“, на което Меги беше водеща дълги години. Всички емоции са под звуците на най-нежните български песни , което прави това преживяване още по- силно и вълнуващо. Публиката ще може да се наслади на прекрасните изпълнения на талантливия певец Иван Радуловски.

Това е петото съвместно събитие на Меги и Мадлен, което те избраха да направят в Пловдив след пълните зали в други градове на страната. "Щастието не се продава на килограм, нито подарява. Дори и приказните герои преминават през изпитания, за да живеят щастливо. В приказката – живот Героят има точно толкова сили, колкото смята, че заслужава да е щастлив., казва Мадлен.

Спектакълът терапия "Чудесата в нас“ е пространство за усещане, свързване и дълбоко вътрешно разпознаване чрез среща със себе си, с корените ни, с гласа на сърцето ни. Събитието ще бъде на 17 април от 19 ч. в зала "България на Пловдивския панаир.