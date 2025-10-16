ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Медикус, Денто, Галения" беше официално открит
Форумът насърчава взаимодействието между науката и бизнеса. В 29-тото издание на изложението участват производители, дистрибутори и представители на утвърдени марки, които представят апаратура, консумативи и решения за диагностика, лечение и превенция - каза при откриването Соколов.
"Днес "Медикус, Денто, Галения" е една от най-успешните платформи, които привличат не само български, а и чуждестранни инвеститори с принос към развитието на здравния сектор в България в съответствие със съвременните европейски стандарти" - пише в поздравлението на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов до организаторите и участниците в изложението.
"Международната изложба се утвърди като ключово събитие, което представя новостите и иновациите в здравната индустрия в България. За държавата, в лицето на областна администрация Пловдив, подкрепата на иновациите и бизнеса е бил винаги последователен ангажимент. Международен панаир Пловдив е показал своите възможности като платформа за обмен на бизнес идеи и опит" - отбеляза областният управител проф. Христина Янчева.
Изложителите представят продукти и услуги пред професионална аудитория от България и съседни държави. Тридневният форум създава условия за директен диалог между производители, доставчици и специалисти в здравния сектор. Посетителите специалисти имат достъп до актуална информация за научни постижения, иновативни решения и добри практики в медицината, стоматологията и фармацията.
Традиционно изложението е отправна точка за навлизане на нови технологии в клиничната практика. Концепцията "Всичко на едно място“ обединява иновации, научни разработки и бизнес контакти. Деловата програма на 29-ото издание включва лекции, презентации и B2B срещи. Интересна тема ще развият д-р Пламен Бързашки и д-р Красимир Младенов на 17 октомври в Палата 7. Те ще представят съвременни подходи за рентгенова диагностика и планиране в имплантологията. Лекцията е насочена към практическото приложение на хирургични водачи при комплексни клинични случаи.
"Медикус, Денто, Галения" е сертифицирано от Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI), което гарантира спазване на международни стандарти в организацията и провеждането на събитието.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Обрат с инцидента в Пловдив от тази сутрин, друг е виновникът
12:09 / 16.10.2025
Грандиозен проект за новата сграда на МГ - Пловдив. Напролет прав...
11:57 / 16.10.2025
Пловдивчанини: Ограбиха ме във фитнес зала, дори заключен шкаф не...
11:45 / 16.10.2025
Iconica: Първа копка на нов жилищен проект в Пловдив, който надгр...
11:28 / 16.10.2025
МВР Пловдив: Шофьорът на таксито е причинил катастрофата тази сут...
09:16 / 16.10.2025
Доц. д-р Елеан Зънзов е Лекар на 2025-а в Пловдив
08:41 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS