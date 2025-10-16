ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Медикус, Денто, Галения": Форум за иновации в здравеопазването
Изложителите ще получат възможност да представят продукти и услуги пред професионална аудитория от България и съседни държави. Тридневният форум ще създаде условия за директен диалог между производители, доставчици и специалисти в здравния сектор. Посетителите специалисти ще имат достъп до актуална информация за научни постижения, иновативни решения и добри практики в медицината, стоматологията и фармацията.
Традиционно изложението е отправна точка за навлизане на нови технологии в клиничната практика. Концепцията "Всичко на едно място“ обединява иновации, научни разработки и бизнес контакти. Деловата програма на 29-ото издание включва лекции, презентации и B2B срещи. Интересна тема ще развият д-р Пламен Бързашки и д-р Красимир Младенов на 17 октомври в Палата 7. Те ще представят съвременни подходи за рентгенова диагностика и планиране в имплантологията. Лекцията е насочена към практическото приложение на хирургични водачи при комплексни клинични случаи.
"Медикус, Денто, Галения" е сертифицирано от Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI), което гарантира спазване на международни стандарти в организацията и провеждането на събитието.
