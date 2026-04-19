Пълното обновяване на двустаен апартамент в Пловдив през 2026 година изисква детайлно планиране. Анализът се базира на актуални данни от една от утвърдените големи фирми за ремонтни дейности в града. Общата сума за имот от 60 квадратни метра варира между 24 000 и 27 000 евро. Този бюджет обхваща целия процес от извеждането на инсталациите до поставянето на декоративните елементи.

Ако притежавате апартамент от около 55–60 кв. м, ето как изглеждат реалистичните разходи за качествено изпълнение "до ключ“.

Банята е най-сложната част от проекта според експертите на компанията. За малко помещение от 4 квадрата инвестицията е около 5000 евро. В тази цена влиза полагането на висок клас хидроизолация. Майсторите прецизират позициите на правата и обратната вода. Използва се технологията герунг за рязане на плочките под 45 градуса. Фугирането се извършва с епоксидна смес за пълна влагоустойчивост.

Стените преминават през няколко важни етапа. Първо се поставя стъклофазерен воал против пукнатини. Монтират се алуминиеви ъгли и защитни ленти. Следват две ръце фина шпакловка и качествено боядисване. Професионалното изпълнение струва около 3500 евро за цялото жилище. Крайният резултат е идеално гладка повърхност.

Подовите настилки се разделят според зоните. В коридора и кухнята се залага на устойчиви плочки. В спалнята и хола се монтира ламиниран паркет. Трудът за тези дейности излиза близо 1600 евро. Голямата ремонтна фирма гарантира бързи срокове и висока издръжливост при тези процеси.

Кухнята е проектирана с размери 2.5 на 2 метра. Тя е сърцето на дома и струва около 5000 евро. В проекта са включени шкафове и вградено LED осветление. Пакетът съдържа и цялата необходима бяла техника. Получавате мивка, съдомиялна, котлони, фурна и аспиратор.

Материалите се разделят на две големи групи. Грубите материали струват около 4000 евро. Тук влизат мазилки, тръби, кабели и гипсокартон. Финишните материали добавят още 5000 евро към общата сметка. Това са самите плочки, паркетът, санитарията и бойлерът. Крайната цена зависи от избрания от вас клас оборудване.

Последният етап включва интериорните детайли. Поставят се нови интериорни врати и се монтират климатици. Подменят се всички ключове, контакти и осветителни тела. Тези довършителни работи костват около 2500 евро. Според утвърдените специалисти в Пловдив, след тези стъпки апартаментът е напълно завършен и готов за нанасяне.