ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Майката на убития Митко: Това не е нормално
Автор: Диана Бикова 09:12Коментари (0)1629
©
виж галерията
Как Рангел Бизюрев може да извърши всичко сам? - този въпрос задава Атанаска Бакалова - майка на убития край Цалапица Димитър Малинов. Въпреки че е в инвалидна количка със счупен крак днес, жената ще присъства на заседанието в Апелативния съд в Пловдив, където отново ще настоява за по-строги присъди на всички замесени в убийството на сина й, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Делото беше претупвано 11 месеца от Окръжен съд, твърди Бакалова. Тя е недоволна, че експертите също не са си свършили работата. "Ние имаме изчистени видео записи, на които се вижда между кой е побоя. Дали сме ги, за да видят за какво става въпрос, но съдът не приема външна намеса" - заяви тя.

Бакалова е изненадана, че адвокатът на Бизюрев е поискал от Апелативния съд обвинението да бъде за непредумишлено убийство и лека телесна повреда, което впоследствие минало към тежка телесна.

"Това за мен не е нормално, има убит човек. обжалвал размера на наказанието и е поискал намаляване на присъдата. Валентин Динков помага на брат си и на чужд човек, който уж е извършил убийството. Рангел Бизюрев не им е никакъв, виждали са се отвреме навреме и те са му продавали явно там каквото си продавали тeхните неща. Той си е купувал, тъй като е използвал наркотици" - обяснява майката. 

Атанаска Бакалова иска да бъде образувано ново досъдебно производство, като бъдат подведени под отговорност всички замесени в убийството на сина й.



Още по темата: общо новини по темата: 250
18.09.2025 »
10.09.2025 »
22.04.2025 »
05.04.2025 »
04.04.2025 »
04.04.2025 »
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
08:15 / 18.09.2025
В Пловдив обсъждат безопасната пътна инфраструктура
07:50 / 18.09.2025
Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025
Вандалска проява или невинно деяние в пловдивски парк? Вие прецен...
22:23 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
Аматьорски футбол
Бюджет 2026
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: