|Майката на убития Митко: Това не е нормално
Делото беше претупвано 11 месеца от Окръжен съд, твърди Бакалова. Тя е недоволна, че експертите също не са си свършили работата. "Ние имаме изчистени видео записи, на които се вижда между кой е побоя. Дали сме ги, за да видят за какво става въпрос, но съдът не приема външна намеса" - заяви тя.
Бакалова е изненадана, че адвокатът на Бизюрев е поискал от Апелативния съд обвинението да бъде за непредумишлено убийство и лека телесна повреда, което впоследствие минало към тежка телесна.
"Това за мен не е нормално, има убит човек. обжалвал размера на наказанието и е поискал намаляване на присъдата. Валентин Динков помага на брат си и на чужд човек, който уж е извършил убийството. Рангел Бизюрев не им е никакъв, виждали са се отвреме навреме и те са му продавали явно там каквото си продавали тeхните неща. Той си е купувал, тъй като е използвал наркотици" - обяснява майката.
Атанаска Бакалова иска да бъде образувано ново досъдебно производство, като бъдат подведени под отговорност всички замесени в убийството на сина й.
