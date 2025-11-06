© Plovdiv24.bg виж галерията Днес в Апелативния съд – Пловдив официално стартира втората инстанция по делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Подсъдим по процеса е Рангел Бизюрев, който на първа инстанция получи 15 години лишаване от свобода, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Преди началото на заседанието адвокатът на Бизюрев – Делчо Джубелиев – заяви пред медиите, че защитата ще настоява за преквалификация на деянието по чл. 122 от НК – причиняване на телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост.



"Искаме преквалификация на деянието и оттам – намаляване на наказанието. В кое училище децата не са си разбивали носовете?“, коментира Джубелиев.



Джубелиев коментира че самото разграничаване на делата в две различни са нарушили правата на Рангел Бизюрев. Припомняме, че бяха образувани две дела - срещу близнаците Борислав и Валентин Динкови, обвинени в укривателство на убийството и дело за убийството, където главен подсъдим е Бизюрев.



Съдът трябва да вземе окончателно отношение до няколко месеца.



Майката: "Това е отчаян ход!"



Искането му предизвика реакция от майката на убития Димитър – Атанаска Бакалова.



"Как така изведнъж не му пасвали експертизите? Година и половина всичко му пасваше, а вече не… Това е отчаян ход на защитата“, заяви тя.



По думите ѝ и тримата, участвали в случая – Рангел Бизюрев и близнаците Валентин и Борислав Динков – е трябвало да получат доживотни присъди.



"Укривателят в цялата история е Атанас Гунчев. Той трябваше да бъде с обвинението на близнаците за спомагателство“, допълни майката.



Тя разказа още, че по време на всяко прекъсване в съдебната зала е наблюдавала "сладки" разговори между прокурор Бойка Лулчева и адвокатите Кемалова и Джубелиев.



"Това нормално ли е за една потърпевша майка? Осем месеца след убийството на детето ми, бащата на Митко си отиде. Те почерниха два рода. Нито един от тях не дава логично обяснение. Всеки свидетел казва различни неща“, заяви още тя.



Прокуратурата вече е подала протест срещу постановената от Окръжния съд присъда от 15 години затвор. Държавното обвинение настоява наказанието да бъде увеличено до доживотен затвор, тъй като според тях деянието представлява убийство, извършено с особена жестокост.



Днешното заседание бе втори опит за старт на делото, след като преди седмици процесът беше отложен поради неявяване на част от адвокатите.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.