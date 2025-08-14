ЗАРЕЖДАНЕ...
МВР ще регулира трафика при "Скобелева майка" заради тежките тапи
През източния вход на Пловдив влизат коли от Скутаре, Маноле, Войводиново и т.н., които обичайно ползваха Рогошко. Оттук върви и маршрутната линия, която извозва пътници от селата, а след влизането в града се включва в обичайния си маршрут. В час пик сутрин и вечер движението е голямо и ситуацията е на ръба да излезе извън контрол, ако някой автомобил аварира. През останалото време трафикът е в рамките на нормалното за града.
Служителите на Пътна полиция са позиционирани на Скобелева майка при ръкава за влизане в Пловдив. Основната им задача е да не допускат струпване на коли и да осигурят равномерна пропускливост. Полицаите трябва да регулират движението докато се пусне движението по "Рогошко шосе". По план пълното затваряне на Рогошко е за два месеца.
