© Пътни полицаи започват да регулират движението при кръстовището на Околовръстното шосе и пътен възел "Скобелева майка" за влизане в Пловдив. Трафикът се увеличи двойно след затварянето на "Рогошко шосе" за реконструкция, предава Plovdiv24.bg.



През източния вход на Пловдив влизат коли от Скутаре, Маноле, Войводиново и т.н., които обичайно ползваха Рогошко. Оттук върви и маршрутната линия, която извозва пътници от селата, а след влизането в града се включва в обичайния си маршрут. В час пик сутрин и вечер движението е голямо и ситуацията е на ръба да излезе извън контрол, ако някой автомобил аварира. През останалото време трафикът е в рамките на нормалното за града.



Служителите на Пътна полиция са позиционирани на Скобелева майка при ръкава за влизане в Пловдив. Основната им задача е да не допускат струпване на коли и да осигурят равномерна пропускливост. Полицаите трябва да регулират движението докато се пусне движението по "Рогошко шосе". По план пълното затваряне на Рогошко е за два месеца.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.