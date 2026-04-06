Министърът на вътрешните работи Емил Дечев и началниците на националните полицейски служби провеждат в Пловдив съвещание с ръководния състав на СДВР и областните дирекции от Южна България, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Броят на сигналите сега в сравнение с изборите през октомври 2024 г. е нараснал с няколкостотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишение на доверието на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да си дадат труда да подадат сигнал до МВР за престъпления против политическите права на гражданите по чл. 167 до чл. 169 от НК.

От статистиката се вижда, че има повишаване на образуваните досъдебни производства за изборните престъпления. В пъти, с няколкостотин процента, нараства броят на задържаните лица във връзка с образуваните производства. На следващо място, отново в няколкостотин процента са увеличени предупредителните протоколи по чл. 65 от Закона за МВР – конкретно за изборните престъпления" - каза министърът.

Главният сектар ст. комисар Георги Кандев съобщи статистиката за досъдебните производства и задържаните лица:

- сигнали - сега 1094, спрямо 179 през 2024 г. или 511% повече

- общ брой наказателни производства - 330, към 58 или с 470% повече

- задържани лица – 188, към 35 или 473% повече

- предупредителни протоколи по чл. 65 на ЗМВР – 2785, към 662 или 320% повече.

Резултат 0:0 – това са броят специализирани полицейски операции, проведени към момента – 173 сега, срещу 173 през 2024 г.

Виждате, че с еднакъв брой ресурси – човешки и всякакъв вид други ресурси, ние постигаме средно между 6 и 4 пъти по-добър резултат - посочи старши комисар Кандев.

По отношение на задържаните лица – след изтичането на до 24 ч., през които можем да задържаме като полицейски органи по Закона за МВР, единственият орган, който може да разреши задържане за срок до 72 часа, е съответната районна прокуратура. След изтичането на 72 часа прокуратурата внася или не внася в съответния районен съд предложение за мярка за неотклонение.

От МВР не могат да съобщят колко лица са задържани за повече от 24 ч., тъй като тази статистика се намира в районната прокуратура.

Директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов допълни, че по случая с открития компютър, в която е имало снимки на лични карти на 1066 лица, са образувани 9 досъдебни производства. Целият списък с имена /файлове е препратен по областните дирекции на МВР. Отделно от това са изпратени писма до ЦИК относно правото на глас.

