|МВР Пловдив съобщи за трима загинали мъже на 26, 50 и 70 години
Пътни произшествия с три жертви възникнаха вчера на територията на Пловдив. Към 4 ч. постъпила информация, че на ул. "Брезовско шосе“ лек автомобил "Мерцедес“ блъснал внезапно излязъл на пътното платно 70-годишен пешеходец, който издъхнал на място. Колата управлявал 20-годишен младеж, чиято алкохолна проба е отрицателна.
Около 13 ч. пък било съобщено, че в двор на частен имот на бул. "Цариградско шосе“ АТВ се ударило последователно в метален гараж и предпазна ограда. От пристигналия екип на спешна помощ е констатирана смъртта на 50-годишния мъж, управлявал моторното превозно средство.
Три часа по-късно на общински път между селата Марково и Гълъбово загинал 26-годишен водач на мотоциклет "Кавазаки“, който по предварителни данни се ударил в задната част на бетоновоз. Шофьорът на тежкотоварния автомобил, на 57 години, е тестван с дрегер и драг чек, стойностите са отрицателни.
Причините и обстоятелствата около трите тежки катастрофи се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта“. Образувани са досъдебни производства.
