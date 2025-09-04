© Фейсбук След материала на Plovdiv24.bg "Трима загинали за по-малко от 24 часа, МВР Пловдив мълчи" от пресцентъра на институцията в града под тепетата излязоха с официална информация за трите тежки инцидента:



Пътни произшествия с три жертви възникнаха вчера на територията на Пловдив. Към 4 ч. постъпила информация, че на ул. "Брезовско шосе“ лек автомобил "Мерцедес“ блъснал внезапно излязъл на пътното платно 70-годишен пешеходец, който издъхнал на място. Колата управлявал 20-годишен младеж, чиято алкохолна проба е отрицателна.



Около 13 ч. пък било съобщено, че в двор на частен имот на бул. "Цариградско шосе“ АТВ се ударило последователно в метален гараж и предпазна ограда. От пристигналия екип на спешна помощ е констатирана смъртта на 50-годишния мъж, управлявал моторното превозно средство.



Три часа по-късно на общински път между селата Марково и Гълъбово загинал 26-годишен водач на мотоциклет "Кавазаки“, който по предварителни данни се ударил в задната част на бетоновоз. Шофьорът на тежкотоварния автомобил, на 57 години, е тестван с дрегер и драг чек, стойностите са отрицателни.



Причините и обстоятелствата около трите тежки катастрофи се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта“. Образувани са досъдебни производства.



