МВР Пловдив с апел към протестиращите довечера

© Plovdiv24.bg Очаква се временно затруднение на движението заради протестни действия тази вечер в Пловдив, съобщиха от полицията в града под тепетата.



Служители на областната дирекция на МВР ще обезпечават обществения ред и пътната безопасност при провеждане на граждански протест от 18,00 ч. на пл. "Съединение“ в Пловдив.



Заради заявеното от организаторите мирно шествие с крайна точка Международен панаир, са взети необходимите мерки за ограничаване на движението по маршрута на придвижване.



Очаква се до 21.30 ч. да бъде въведена забрана за преминаване на моторни превозни средства по бул. "Шести септември“, в участъка между бул. "Руски“ и бул. "Цар Борис III Обединител“, както и по бул. "Цар Борис III Обединител“ между бул. "България“ и ул. "Граф Игнатиев“.



Апелираме гражданите да се съобразяват с указанията на полицейските служители, а при необходимост да търсят тяхното съдействие при забелязване на противообществени прояви или закононарушения, уточниха от МВР.