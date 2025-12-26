© Plovdiv24.bg виж галерията Няма установени данни за насилие от първоначалния оглед на служителите на реда. Води се досъдебно производство. Това казаха за Plovdiv24.bg от пловдивската полиция относно смъртния случай от тази сутрин.



Както първи съобщихме, днес беше открито тяло на мъж в безистена на един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо".



Човекът е на 55 години, като хората в района го познават. Причината за смъртта му ще се установи след съдебномедицинска експертиза.