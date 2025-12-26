ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР - Пловдив: На 55 е мъжът, намерен мъртъв
Автор: Данислава Вълкова 15:19
Няма установени данни за насилие от първоначалния оглед на служителите на реда. Води се досъдебно производство. Това казаха за Plovdiv24.bg от пловдивската полиция относно смъртния случай от тази сутрин.

Както първи съобщихме, днес беше открито тяло на мъж в безистена на един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо".

Човекът е на 55 години, като хората в района го познават. Причината за смъртта му ще се установи след съдебномедицинска експертиза.


Още по темата: общо новини по темата: 2
26.12.2025 Стана ясна причината за смъртта на починалия днес мъж в центъра на
Пловдив
26.12.2025 Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж






