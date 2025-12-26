ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Стана ясна причината за смъртта на починалия днес мъж в центъра на Пловдив
Както вече ви информирахме по първоначални данни няма видими следи от насилие. Л. О. е познат в квартала, който тази сутрин беше събуден от вой на полицейски автомобили. Дошлите лекари са констатирали смъртта на мъжа, който е на 55 години.
Припомняме, че днес беше открито тяло на мъж в безистена на един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо", а полицейски служители опънала жълта лента, за да попречат преминаването на пешеходци.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Удар между мерцедеси в Пловдив вдигна на крак полицията
16:05 / 26.12.2025
Шест фирми в конкуренция за ремонт на млечна кухня в Пловдив
15:51 / 26.12.2025
В пловдивски квартал подменят стара канализация на 50 години и из...
15:41 / 26.12.2025
МВР - Пловдив: На 58 е мъжът, намерен мъртъв
15:19 / 26.12.2025
В Пловдив: Апетитен парцел на "Гладстон" е обявен за продан
12:55 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS