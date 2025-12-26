© Plovdiv24.bg виж галерията Инфаркт е вероятната причина за смъртта на мъжа, когото са намерили тази сутрин безжизнен в центъра на Пловдив, разбра Plovdiv24.bg от свои източници.



Както вече ви информирахме по първоначални данни няма видими следи от насилие. Л. О. е познат в квартала, който тази сутрин беше събуден от вой на полицейски автомобили. Дошлите лекари са констатирали смъртта на мъжа, който е на 55 години.



Припомняме, че днес беше открито тяло на мъж в безистена на един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо", а полицейски служители опънала жълта лента, за да попречат преминаването на пешеходци.