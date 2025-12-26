ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
На място има много служители на полицията, виждат се две патрулки, жандармерия, екипи на кириминалистична лаборатория, парамедици, частна спешна помощ. Тялото на човека е в черен чувал, а безистенът на "Маркет центъра" е опасан с жълти ленти, които забраняват преминаването, коментират очевидци.
Полицията разпитва живеещите наблизо, като разследва причините за смъртта.
