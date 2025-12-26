© Plovdiv24.bg виж галерията Тяло на мъж около 50-годишен е открито тази сутрин до един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо" в Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



На място има много служители на полицията, виждат се две патрулки, жандармерия, екипи на кириминалистична лаборатория, парамедици, частна спешна помощ. Тялото на човека е в черен чувал, а безистенът на "Маркет центъра" е опасан с жълти ленти, които забраняват преминаването, коментират очевидци.



Полицията разпитва живеещите наблизо, като разследва причините за смъртта.