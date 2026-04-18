Министерството на културата наложи постоянна административна мярка на ОИ “Старинен Пловдив“, с която им разрешава да извършват поддържащи дейности по състоянието на мозайките в Голямата Базилика. Това се налага, тъй като на места е много некачествено изпълнението на сградата, има постоянно влага, особено от Северната част.

"Това е констатирано и в миналото, и сега. В резултат на некачественото изпълнение на проекта от северната половина мозайките са постоянно под влага. Сега, с тази мярка, Министерството им разрешава да извършват превантивна консервация и реставрация, почистване на мухъл, на плесени и така нататък, тъй като това им беше забранено със старата мярка, която им беше наложена“, коментира за Plovdiv24.bg Костадин Кисьов, директор на Регионалния археологически музей.

"С новата постоянна административна мярка им е забранено това, което правеха незаконно, а именно да демонтират и да навлизат в дълбочина в структурите, в самия мозаечен под. Това се извършва вече по друга процедура, с наш контрол и наше участие“, поясни Кисьов.

Административният акт вече е изпратен до Общински институт "Старинен Пловдив“ и до общината.

Представители на Инспектората към културното ведомство извършиха проверка по сигнал от 2024 година, че в недвижимата археологическа ценност се извършват не регламентирани дейности. Това действително бе установено- били са извършвани дейности, представляващи намеси върху археологическите структури, включително разкриване на мозаечни пластове, консервационно-реставрационни интервенции и други действия, които по своя характер засягат недвижимата културна ценност, без да са спазени императивните изисквания на Закона за културното наследство за предварително съгласуване.

На "Старинен Пловдив" бе издадено Разпореждане за най-строгото предписание - пълна забрана на дейностите с цел незабавното преустановяване на нарушението и предотвратяване на по-нататъшни вредни последици за културната ценност.

"Институтът имаше пълна забрана да върши такива дейности, след като преди това там имаше дълбаене и разрушаване на мозаечния под от тяхна страна. Забраната беше изтълкувана неправилно и от "Старинен Пловдив“ спряха да чистят мозайките, като се оправдаваха с тази забрана“, каза Кисьов и добави:

"Сега им се разрешава това и не трябва да злоупотребяват, като казват, че не могат да правят нищо. Казват им конкретно кое ще правят, а именно да поддържат мозайките, без да имат право да демонтират и копаят в дълбочина“, добави директорът на РАМ, под чийто контрол ще се извършват в бъдеще всички дейности по консервацията и реставрацията на мозайките".