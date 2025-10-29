ИЗПРАТИ НОВИНА
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
Автор: Диана Бикова 11:59Коментари (0)204
©
Временният управител на общинската МБАЛ "Свети Мина" д-р Калин Калинов подаде оставка. В заявлението за напускане е написал, че желае да се оттегли по лични причини, предава репортер на Plovdiv24.bg

"Д-р Калинов депозира оставката си в понеделник. Пуснала съм докладна за назначаване на нов временно изпълняващ длъжността" - каза за медията ни директорката на общинското здравеопазване Лилия Недева. Кой ще седне на горещия стол ще стане ясно на предстоящото заседание на Общинския съвет на 5 ноември.

Калинов се оттегля в деня, в който УС на ББР е одобрил финансирането за "Св. Мина". Преди месец общинските съветници на Пловдив разрешиха на управителя на здравното заведение да сключи договор за инвестиционен кредит с общ размер до 4 милиона лева. ББР бе предпочетена заради по-добрите условия - срок на погасяване 15 г. и връщане на 5,9 млн. лв. 

Отделно от това скоро се очаква да бъде обявен конкурс за титуляр на поста управител. Решението за това беше взето миналата година.


