ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
"Д-р Калинов депозира оставката си в понеделник. Пуснала съм докладна за назначаване на нов временно изпълняващ длъжността" - каза за медията ни директорката на общинското здравеопазване Лилия Недева. Кой ще седне на горещия стол ще стане ясно на предстоящото заседание на Общинския съвет на 5 ноември.
Калинов се оттегля в деня, в който УС на ББР е одобрил финансирането за "Св. Мина". Преди месец общинските съветници на Пловдив разрешиха на управителя на здравното заведение да сключи договор за инвестиционен кредит с общ размер до 4 милиона лева. ББР бе предпочетена заради по-добрите условия - срок на погасяване 15 г. и връщане на 5,9 млн. лв.
Отделно от това скоро се очаква да бъде обявен конкурс за титуляр на поста управител. Решението за това беше взето миналата година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 81
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Катастрофа с такси на неочаквано място в Пловдив
10:14 / 29.10.2025
Цените на имотите в Пловдив поскъпват пропорционално на забогатяв...
09:23 / 29.10.2025
Източвана ли е УМБАЛ "Пловдив" (Окръжна)?
09:09 / 29.10.2025
Първата китайска индустриална инвестиция у нас е факт, днес я отк...
08:27 / 29.10.2025
"Тенис без граници" – благотворителен бинарен урок по спорт и анг...
23:30 / 28.10.2025
Едно от най-старите и предпочитани училища в Пловдив празнува 155...
21:22 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS