© виж галерията В събота вечерта концертният сезон на Античния Театър в Пловдив бе открит с концерт на Сара Тавареш. Час и половина публика от цяла България танцува в ритъма на огнена музика в прекрасната и топла пловдивска вечер.



Сара Тавареш е португалска певица, композитор, китарист и перкусионист. Нейният град е Лисабон, корените й са от Кабо Верде, а композициите са омайна смес от африканска, португалска и северноамериканска музика, върху която като истинска магия се движи вълшебният й глас.



Сара Тавареш е явление в световната музика, което владее критици и публика с умението си да плува през музикални стилове, размивайки граници. Гласът й е топъл и трениран инструмент, който предава вярно търсенията на артистичната й душа.



Всеки, който е слушал някой от шестте й албума, знае, че времето задължително ще е топло. Концертът се организира Blue Hills Events и е част от фестивала Music of the Ages.



Музикален форум Музика от вековете/Music of the Ages се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2021 година.