Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.
Първоначалната идея за пускането на двата локала в края на март няма да се случи. Закъснението от 10-15 дни е заради дъждовете, които не позволили да се работи по хидроизолацията на обекта.
В началото на април ще бъде положен и последният слой асфалт на кръговото кръстовище. Там ще се работи само през нощта, за да не се затруднява движението. Планирано е в няколко последователни дни вечер да се спира трафика, а на сутринта да се пуска.
Едновременно с "Васил Априлов" ще се асфалтират и улиците "Тракия" и "Радецки", където бе подменен водопроводът и канализацията по идея на общината. Това ще се случи в дните между 1 и 10 април.
Процесът е обсъден с община Пловдив и НКЖИ, които са възложители на проекта за пробив под централна гара. Към момента 95% от подземните инженерни мрежи за изместването са направени.
Цялата инфраструктура в района ще бъде възстановена. Срокът за завършване на обекта е средата на годината и към момента се спазва линейният график.
