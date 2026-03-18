Локалните платна на бул. "Васил Априлов" ще бъдат асфалтирани в началото на април и движението по тях ще се пусне в дните преди Великден, съобщи инж. Николай Иванов от фирма "Трейс груп холд" на съвместна пресконференция с кмета Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.

Първоначалната идея за пускането на двата локала в края на март няма да се случи. Закъснението от 10-15 дни е заради дъждовете, които не позволили да се работи по хидроизолацията на обекта. 

В началото на април ще бъде положен и последният слой асфалт на кръговото кръстовище. Там ще се работи само през нощта, за да не се затруднява движението. Планирано е в няколко последователни дни вечер да се спира трафика, а на сутринта да се пуска.

Едновременно с "Васил Априлов" ще се асфалтират и улиците "Тракия" и "Радецки", където бе подменен водопроводът и канализацията по идея на общината. Това ще се случи в дните между 1 и 10 април.

Процесът е обсъден с община Пловдив и НКЖИ, които са възложители на проекта за пробив под централна гара. Към момента 95% от подземните инженерни мрежи за изместването са направени. 

Цялата инфраструктура в района ще бъде възстановена. Срокът за завършване на обекта е средата на годината и към момента се спазва линейният график.