© Plovdiv24.bg виж галерията Ледената пързалка в Пловдив официално работи от днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Тази година тя е с 350 квадратни метра по-голяма и е разположена на площад "Централен“ и в част от Цар Симеоновата градина. Съоръжението е на обща площ от 5350 квадратни метра.



От чисто спортна гледна точка съоръжението би могло да се използва както от начинаещи, така и от напреднали кънкьори.



Цените са следните:



Билет за вход - 22 лева/11.25 евро



Наем на кънки - 6 лева/3,07 евро



Наем на каска - 0 лева



Пакет 5 билета - 100 лева/51,13 евро



Пакет 12 билета - 220 лева/111,48 евро



Инструктор - 36 лева/18,41 евро



Пингвин/мечка/пандаЗамбони за 50 минути - 16 лева/8,18 евро



Гардероб (депозит за ключ) - 2 лева/1,02 евро



Точене на кънки - 20 лева/10,23 евро



Пързалянето е в рамките на четири сесии през деня:



от 11:00 до 13:00 часа



от 14:00 до 16:00 часа



от 17:00 до 19:00 часа



от 20:00 до 22:00 часа



