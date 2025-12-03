ЗАРЕЖДАНЕ...
|Къща в пловдивско село се превърна в коледна атракция
Украсата е създадена с много въображение и творчество. Той използва хиляди лампички, които рисуват празнични силуети на Дядо Коледа, снежен човек, светещи свещи и дори весело влакче, сякаш излязло от детска книжка.
"Сметките за ток не ме притесняват, защото ги плаща тъщата", споделя шеговито Димитър пред БНТ. По думите му всички в селото очакват къщата да грейне.
"Винаги има какво още да се направи, вече съм готов с идеите за другата година. Надявам се някой ден нашата улица да прилича на улица в голям европейски град".
