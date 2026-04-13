Община Пловдив представи проекта за План-сметка за чистотата през 2026 година, който предвижда общ разход от 39 440 006 евро (77 137 947 лева). Документът, който е публикуван на сайта на администрация и е обект на обществено обсъждане, очертава приоритетите на местната администрация в управлението на отпадъците, поддръжката на парковете и зимното почистване.

Общината предоставя 30-дневен срок (считано от 27.03.2026 г.) на гражданите и бизнеса да изпратят своите предложения и становища по проекта. Планът е систематизиран в три основни направления: сметосъбиране, обезвреждане на отпадъци и поддръжка на обществени територии, информира Plovdiv24.bg.

За събирането и извозването на отпадъци са заложени 16 086 677 евро. В тази сума е включена сериозна инвестиция в обновяване на техниката и съдовете за смет:

- 2 045 168 евро за нови контейнери за битови отпадъци;

- 398 562 евро за два специализирани автомобила за зелени отпадъци;

- 368 000 евро за нов сметосъбиращ камион с кран;

- 102 258 евро за пластмасови контейнери за разделно събиране.

Основната част от дейността ще се изпълнява от ОП "Чистота“, като е предвидено и финансиране за почистване на гробищните паркове чрез ОП "Траурна дейност“ в размер на 18 400 евро.

За дейностите по депата и съоръженията за преработка са отделени 5 497 808 евро. Важен акцент тук е преработката на отпадъци, която ще струва над 3.6 млн. евро, които са от такса битови отпадъци.

Според публикувания документ в сайта на Общината се планират и специфични разходи за модернизация:

- Доставка на машини за дробене на дървесина и пет нови трактора за растителни отпадъци, съответно 73 258 евро и 105 600 евро;

- 51 129 евро за кампания за екологично възпитание на подрастващите;

- Рекултивация и мониторинг на депата, както и поддръжка на компостиращата инсталация, съответно 193 190 евро и 259 590 евро

- Обезвреждане на битови отпадъци в размер на 46 329 евро;

- Актуализация на програма за управление на отпадъците в размер на 30 678 евро.

Любопитен детайл е, че част от приходите за компостиращата инсталация, които възлизат на 256 906 евро, или 20 000 евро се очаква да дойдат директно от продажбата на готов компост.

Най-голямото перо в бюджетната прогноза е за поддръжка на териториите за обществено ползване – 17 855 521 евро. Тези средства ще се разпределят между общинските предприятия "Чистота“ ( 13 662 863 евро ), "Градини и паркове“ ( 3 187 461 евро) и "Траурна дейност“ (269 000 евро).

- 513 180 евро са предвидени за почистване на дъждоприемните шахти в града;

- 127 785 евро ще се изразходват за противообледенителни материали (сол и химикали) за зимното поддържане;

- за доставка на 1 брой багер товарач в размер на 125 931 евро

Почистващата техника ще бъде следена чрез GPS устройства, за да се гарантира стриктен контрол върху маршрутите.

Отчетът за изминалата 2025 година показва, че приходите от такса "битови отпадъци“ са били близо 65.6 млн. лева, а реално изразходваните средства – 69.2 млн. лева. Разликата се покрива от преходни остатъци и други общински приходи.

Всеки пловдивчанин може да подаде становище по новия проект до края на април 2026 г. Писмените предложения се приемат на е-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на място в деловодството на Общината на пл. "Стефан Стамболов" №1.