Къде е полицията?

Автор: Екип на Plovdiv24.bg 08:35Коментари (0)1679
© Plovdiv24.bg
Пловдивчанка сигнализира за сериозни проблеми с организацията на движението около продължаващия ремонт на "Рогошко шосе“.

В сигнала си до Plovdiv24.bg тя изразява недоволството си от липсата на координация и контрол от страна на отговорните институции.

"Обръщам се към Вас с молба за гласност относно текущия ремонт на “Рогошко шосе" и незаинтересоваността на компетентните органи относно организацията на движението по единствения обходен маршрут – околовръстното“, пише тя.

Според нея, за втори път шосето е затворено за ремонт, но отново без необходимата организация, което води до значителни затруднения за шофьорите:

"За да се включат в движението по околовръстното, пътуващите трябва да чакат за ляв завой повече от 10 минути – липсва регулиране. За да влязат в Пловдив, отново са изправени пред изпитание с чакане – ляв завой, където отново липсва регулиране.“

Жената посочва и друг проблем около ремонта:

"Не става ясно какъв е предвиденият срок за приключване на ремонта на Рогошко шосе.“

Предвидено ли е присъствие на полицейски патрули или други отговорни органи, които да подпомагат регулирането на движението в най-натоварените часове?“

Тя подчертава, че темата е от обществен интерес и изразява надежда за реакция от страна на институциите.

Припомняме, че срокът за пълното затваряне на "Рогошко шосе" е 2 месеца. След приключване на работата по тази част от обекта ще се работи в урбанизираната територия, като там обаче няма да се спира движението. 

По договор реконструкцията на "Рогошко шосе" трябва да се извърши за 160 календарни дни, а въпросните два месеца касаят пълното затваряне и са част от този срок. Кметът Димитров смята, че обектът ще бъде завършен до края на годината.


