|Къде е полицията?
В сигнала си до Plovdiv24.bg тя изразява недоволството си от липсата на координация и контрол от страна на отговорните институции.
"Обръщам се към Вас с молба за гласност относно текущия ремонт на “Рогошко шосе" и незаинтересоваността на компетентните органи относно организацията на движението по единствения обходен маршрут – околовръстното“, пише тя.
Според нея, за втори път шосето е затворено за ремонт, но отново без необходимата организация, което води до значителни затруднения за шофьорите:
"За да се включат в движението по околовръстното, пътуващите трябва да чакат за ляв завой повече от 10 минути – липсва регулиране. За да влязат в Пловдив, отново са изправени пред изпитание с чакане – ляв завой, където отново липсва регулиране.“
Жената посочва и друг проблем около ремонта:
"Не става ясно какъв е предвиденият срок за приключване на ремонта на Рогошко шосе.“
Предвидено ли е присъствие на полицейски патрули или други отговорни органи, които да подпомагат регулирането на движението в най-натоварените часове?“
Тя подчертава, че темата е от обществен интерес и изразява надежда за реакция от страна на институциите.
Припомняме, че срокът за пълното затваряне на "Рогошко шосе" е 2 месеца. След приключване на работата по тази част от обекта ще се работи в урбанизираната територия, като там обаче няма да се спира движението.
По договор реконструкцията на "Рогошко шосе" трябва да се извърши за 160 календарни дни, а въпросните два месеца касаят пълното затваряне и са част от този срок. Кметът Димитров смята, че обектът ще бъде завършен до края на годината.
