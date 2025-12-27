ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кръстовището в "Северен" се превръща в ежедневен кошмар за шофьорите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:22Коментари (0)316
©
Всяка сутрин и вечер в час пик стотици пловдивчани губят време и търпение заради сериозен трафик проблем на кръстовището на ул. "Филипово“ от  с ул. "Васил Левски“.

Шофьорите, които идват от ул. "Филипово“ и искат да продължат в посока бул. "Дунав“, масово спират движението по трилентовото платно на ул. "Васил Левски“, като се опитват да пресичат или да завият наляво директно през интензивния трафик. Това води до задръствания, напрежение между водачите и постоянни рискови ситуации с рязко спиране.

В резултат стотици хора губят между пет и десет минути всяка сутрин без реална причина.

Читател на Plovdiv24.bg сигнализира, че цялото това упражнение е безмислено, при положение че съществува напълно безопасен и регулиран алтернативен маршрут, който е само с една до две минути по-дълъг. Преминаването през ул. "Райна Княгиня“, с завиване надясно по бул. "Дунав“ и обратен завой на първия светофар, е свободно, организирано и не създава опасност за никого.

Въпреки това много шофьори предпочитат да спестят минимално време за себе си, като на практика блокират движението, забавят стотици други хора и създават реален риск от тежко пътнотранспортно произшествие.

Проблемът се повтаря всеки делничен ден и поставя въпроса дали не са необходими по-ясна организация на движението, по-активен контрол или допълнителна сигнализация, за да се предотвратят задръстванията и опасните ситуации.

Докато това не се случи, кръстовището остава поредната трафик точка в Пловдив, която ще създава излишно напрежение за всички участници в движението.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис...
16:14 / 27.12.2025
Студентка от Пловдив прави копие печатарската машина на Христо Г....
16:01 / 27.12.2025
Вкусът на една епоха: Млечната салата на Пловдив
15:30 / 27.12.2025
Адска тъмница на бул. "Руски"
15:46 / 27.12.2025
С благословията на дядо Николай в Пловдив бе открито безпрецедент...
13:07 / 27.12.2025
300 хранителни пакета достигнаха до хора в нужда в "Западен"
12:39 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: