Кръстовището в "Северен" се превръща в ежедневен кошмар за шофьорите

© Всяка сутрин и вечер в час пик стотици пловдивчани губят време и търпение заради сериозен трафик проблем на кръстовището на ул. "Филипово“ от с ул. "Васил Левски“.



Шофьорите, които идват от ул. "Филипово“ и искат да продължат в посока бул. "Дунав“, масово спират движението по трилентовото платно на ул. "Васил Левски“, като се опитват да пресичат или да завият наляво директно през интензивния трафик. Това води до задръствания, напрежение между водачите и постоянни рискови ситуации с рязко спиране.



В резултат стотици хора губят между пет и десет минути всяка сутрин без реална причина.



Читател на Plovdiv24.bg сигнализира, че цялото това упражнение е безмислено, при положение че съществува напълно безопасен и регулиран алтернативен маршрут, който е само с една до две минути по-дълъг. Преминаването през ул. "Райна Княгиня“, с завиване надясно по бул. "Дунав“ и обратен завой на първия светофар, е свободно, организирано и не създава опасност за никого.



Въпреки това много шофьори предпочитат да спестят минимално време за себе си, като на практика блокират движението, забавят стотици други хора и създават реален риск от тежко пътнотранспортно произшествие.



Проблемът се повтаря всеки делничен ден и поставя въпроса дали не са необходими по-ясна организация на движението, по-активен контрол или допълнителна сигнализация, за да се предотвратят задръстванията и опасните ситуации.



Докато това не се случи, кръстовището остава поредната трафик точка в Пловдив, която ще създава излишно напрежение за всички участници в движението.