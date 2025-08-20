ЗАРЕЖДАНЕ...
|Критично е състоянието на пострадалия в "Арсенал"
При извършване на дейности с багер - челен товарач е възникнал пожар зад машината, който се прехвърлил върху корпуса. Багеристът е получил изгаряния. На място веднага е извикан екип на Спешна помощ и медиците са преценили, че пострадалият трябва да бъде настанен в специализирано лечебно заведение.
От оръжейницата заявяват, че дейностите, извършвани от багериста, не са с свързани с производствения процес. Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване.
