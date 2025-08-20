Няма загинал работник в завод "Арсенал", мъж е пострадал при пожар

© Няма загинал работник в завод "Арсенал" в Казанлък, мъж е пострадал при извършване на дейности на територията на предприятието, съобщиха от оръжейницата. Пострадалият 53-годишен мъж е жив, получил е повърхностни обгаряния, оказана му е своевременна и адекватна медицинска помощ, пътува с медицински екип към специализирана клиника в Пловдив.



При извършване на дейности на територията на "Арсенал“ АД от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния. На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ – Казанлък, и по последна информация в момента пострадалият се транспортира в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Св. Георги“ - Пловдив.



Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес. Изясняват се причините за възникване на пожара.