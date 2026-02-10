ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кражби от големи магазини в Пловдив
Към 11 ч. в неделя автопатрул на Шесто РУ пък се отзовал на сигнал от охранители в хипермаркет на бул. "Санкт Петербург“, заловили след касова зона жител на Старозагорска област с незаплатени дрехи на известни спортни марки.
И двамата извършители имат предишни криминалистични регистрации и присъди. Срещу тях са образувани бързи производства.
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 1 ч. и 11 мин.
преди 1 ч. и 11 мин.
0
