Кражби от големи магазини в Пловдив

© Plovdiv24.bg Двама мъже са били заловени в момент на посегателства от търговски обекти в Пловдив. В петък, в ареста на Пето РУ попаднал асеновградчанин, решил да си "напазарува“ безплатно от магазин на бул. "Цариградско шосе“ две бутилки марков алкохол за близо 80 евро.



Към 11 ч. в неделя автопатрул на Шесто РУ пък се отзовал на сигнал от охранители в хипермаркет на бул. "Санкт Петербург“, заловили след касова зона жител на Старозагорска област с незаплатени дрехи на известни спортни марки.



И двамата извършители имат предишни криминалистични регистрации и присъди. Срещу тях са образувани бързи производства.