Крадец се изложи много сериозно в пловдивски мол
На 15 март около 9 часа сутринта добре облечен мъж се разхожда из търговския обект. Камерата на eдно от заведенията за бързо хранене го заснема как той се приближава към компютъра и се опита да откачи и вземе ПОС терминала.
Мъжът не успява и си тръгва, а след това се отдалечава. Очевидно размислил, той се връща и успява да открадне книга. После я слага под мишницата и си тръгва.
За наглата и абсурдна кражба сигнализират от заведението чрез пост в социалните мрежи.
"Този “интелектуалец", който открадна оригиналната книга “Капиталът" на Карл Маркс от The Chicken Guy в мол "Марково тепе". Ако наистина ще я прочете, някой, ако го познава, да му каже да заповяда отново тук, ще му дам няколко книги за четене като подарък. Не е нужно да краде!", казват те.
