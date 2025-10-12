Костадин Кисьов, РАМ-Пловдив: Говорим за друго, по-ранно от Филипопол селище

© Фокус Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с доц. д-р Костадин Кисьов, директор на РАМ – Пловдив.



Г-н Кисьов, напредва ли работата по превръщането на Голямата могила в археологически парк, каквито бяха вашите намерения?



Намеренията си остават същите. Има развитие по отношение на процедурите. До един месец ще бъде изпратена комисия, тъй като аз съм поискал такава комисия на 4 април още. Мина една година, но хубавото е, че въобще реагираха. Обадиха ми се и казаха, че до един месец ще изпратят комисия.



Така че, аз се надявам до края на годината да мине тази комисия, тъй като тя е с представители на всички министерства, за да бъдат определени границите на самия археологически обект, на могилата, в която открихме един тракийски храм.



Да, нека пак да припомним този тракийски храм с какво е уникален, фондохранилище, артефакти, храм, тракийски всъщност?



Такъв не е откриван на територията на Пловдив. Храмът е от ІV-ІІ в. пр. Хр., свързан е с тракийската култура. Представлява сграда с две помещения – западно и източно, като е покрит с двускатен покрив с големи, масивни плочи. Цялата конструкция е запазена, всички строителни материали също са запазени. Ние сме го запазили, аз съм го оставил след разкопките в естествена среда, така, както е построен в самия терен, така че има всички условия за неговото съхранение. Отгоре е изградено защитно покритие. И на практика това е храмът, който ще бъде експониран.



На върха на тази могила, още в началото, преди да започнат разкопките, се откри и средновековна църква от XIII в., с некропол. Естествено, нейните основи бяха демонтирани. Тя е малка църква и в много лошо състояние са запазени основите, тъй като камъните са използвани за окопи през 30-те години, които са били изградени върху могила. Така че това е било едно култово място, свързано първо с езическите вярвания на траките и по-късно е наследено като култово място през Средновековието, при християнството.



Храмът ще бъде експониран in situ, а пък за самата църква ще бъде търсен начин за експониране в един посетителски център, чрез находки и визуални изображения.



Но общо взето, идеята за парка продължаваме да я преследваме, тъй като това е един от начините за най-добро представяне на археологическите обекти. В Гърция това отдавна се практикува. При археологическите паркове има съчетаване между археология и природни дадености, плюс съвременни атракции за деца. Така че сега предстои тази комисия до един месец да мине, да се определят режимите и границите на обекта със съответните процедури, след което ще се отива към изработване на концепция за това какво ще представлява самият парк.



Ние преди един месец построихме там едно изнесено фондохранилище, в което да можем да съхраняваме всички каменни артефакти, архитектурни, които се откриват на територията на Филипопол, тъй като те са пръснати из целия град. Нямаме условия никъде, никакво помещение, защото те са големи, масивни.



На отделните обекти, свързани със спасителни разкопки в целия град, винаги се открива по някой такъв каменен артефакт, няма значение мраморен или сиенитен, и за всичко това вече имаме създадени условия да се съхранява. То ще бъде в рамките на площта на този парк. Включително вече имаме демонтирани две трасета на римски улици, които също сме ги депонирали там.



И на практика, в един момент концепцията ще включва не само експонирането на тракийския храм, който е основен, тъй като той там е построен и е запазен на място – там беше могилата и северната част на могилата още е запазена. Тя също ще бъде експонирана, но това е въпрос на концепция, на проектиране на самия парк през следващата година. При всички случаи там ще има експониране и на части от улици, архитектурни елементи, ще представим, тъй като е достатъчно голям теренът и няма никакви конфликти с частници, тъй като е държавна собственост и е на хубаво място - покрай него ще минава, сега се проектира и ВиК покрай могилата.



Там ще минава един четирилентов път, който ще свързва "Южен" с "Тракия", и той минавам точно покрай могилата, условно покрай парка. И просто трябва да се създаде този парк, за да може да стане като атракция, изнесена в района кварта "Южен" и на "Тракия", тъй като те са най-близко териториално. И вече според мен е хубаво, тъй като ние трябва да образоваме подрастващото поколение, децата, в този примитивизъм, който настъпи през последните години, и затова говоря за атракции за деца и за млади хора, които да посещават това място.



Говорехте, че този храм ще се проучва в дълбочина. Три години работихте там. Сега тази година имаше ли проучване? Продължи ли работата?



Ние разкопките ги приключихме миналата година. Тази година бях предвидил да проучим основата на храма, но няма смисъл, защото това ще бъде извършено по време на самата консервация и реставрация. И затова със средствата, които общината ни отпусна за това проучване – ние не го извършихме поради факта, че не е наложително, и изградихме това фондохранилище, което пък е много важно за музея, тъй като няма къде да съхраняваме артефактите.



Да, използвали сте разумно средствата, които бяха отпуснати.



И времето, и средствата.



А иначе, казахте, ще дойде сега комисия от всички институции – каква е ролята на тази комисия?



По отношение установяване собствеността на земята. Има от всички министерства – земеделие, опазване на околна страна и т.н. Тя е голяма комисия, в която просто спрямо техните закони и наредбите виждат и контролират, да речем, тази територия дали отговаря на съответния статут.



Щом няма частни имоти, едва ли ще има някакви проблеми. Т.е. имате картбланш.



То същото беше и на Маноле, на могилата, на Мал тепе.



Просто е въпрос на време. Така ли?



То си е законова процедура, която трябва да се изпълнява по отношение на начина на опазване и социализация на храма в случая.



А какви пречки могат да се очакват и могат ли да се очакват някакви?



Еми, те са главно бюрократични, но по отношение на срокове на изпълнение, никакви други.



Във времето как да го виждаме това, година може би ще ви трябва?



Да. В тази комисия трябва да решим всъщност от тези 10 дка, защото то ще има представители на областта, на общината, каква част е подходяща за изграждане на парка. Аз ви казвам, че се надявам до един месец да мине комисията, после един, два, три месеца да мине през НИНКН и Министерството, докато излезе заповед на министъра. Обикновено това става в рамките на половин година – то толкова е дадено по закон.



А иначе самото място като археология, нека пак да припомним какво беше? Възможно ли е да е било град?



Могилата е част от некропол, който е бил някъде към 50-60 могили. Самата местност се нарича Гъстите могили – така е известна местността.



А някакво вилно имение имало ли е?



Да, има селище, т.е. в близост има селище, тракийско селище, което е много по-ранно – то е от VІ-ІV в. пр. Хр. Не говорим за Филипопол – Филипопол се намира на около 3-4 км по-далече от това място.



Говорим за друго, по-ранно от Филипопол селище. Такива селища около Пловдив е имало много, както и сега има такива. Били са неукрепени села, земеделски. И всъщност този храм е свързан най-вероятно с това село. Храмът е изграден ІV-ІІІ в., а в могилата, при насипването на пръстта, ние откриваме голямо количество керамика, която е от по-ранно селище. Т.е. преди изграждането на храма е имало по-ранно селище, което, когато е изграждан храмът, това селище не е съществувало, то е било унищожено и те са взимали пръст. Явно в близост се намират останките.



Сега не може да се види, защото всичко е земеделска земя и строителни обекти. Взимано е от там, а самият храм е построен – аз това съм го казвал и друг път – от квадри, от строителни материали, които са взимани пък от по-рано съществуващ храм от ІV в., който е бил изграден целият с мраморни блокове. Той също е бил разрушен и от там са взимали преизползвани са тези квадри в изграждането на тази по-късна храмова постройка. Това е общо взето като ситуация, но самият храм представлява интерес като тракийска архитектура. И хубавото е, че ще може да бъде направен изцяло, абсолютно изцяло, така, както е съществувал при неговото изграждане.



Извън тази могила, защото това е най-голямата могила, е един голям некропол, който се е състоял от 30-40 могили.



И в тези могили назад във времето, които са проучвани от Елена Кесякова и от Лилия Ботушарова, са откривани голям брой погребения, които обаче са по-късни – те са от ІІІ-ІV в. сл. Хр. Докато този храм е преди Христа, той е много по-ранен. И е свързан с тракийското население.