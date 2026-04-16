Десетки обекти се завършват или са пред завършване в Пловдив – това е равносметката на кмета Костадин Димитров за направено в града. Неслучайно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е и водач на листата кандидати за народни представители от коалиция ГЕРБ-СДС, посети няколко знакови обекта, сред които изгражданите в момента детска болница към УМБАЛ "Свети Георги“ и православния храм в "Тракия“, завършения олимпийски плувен басейн "Младост“.
"Факт е, че накъдето и да погледнем, където и да тръгнем – има обекти, които са завършени или са в процес на завършване, или са вече с избрани изпълнители и готови да започнат. Това се постига само с ред и работа“ – каза в интервю за Plovdiv24.bg кметът.
Димитров припомни, че още в началото на мандата при гласуването на националния бюджет
ГЕРБ постави условия да се осигури финансиране за местната власт.
Това за Пловдив означава довършване не само на стадионите, а и реализиране на много други обекти – Голямоконарско шосе, Рогошко шосе, Кукленско шосе, ул. "Славянска“, пред финал е "Генерал Колев“. Всички тези пътни артерии се обновяват със средства от централната власт. Държавният проект за реконструкцията на бул. "Васил Априлов“ с пробива под жп линиите също навлиза в решителна фаза. До края на седмицата локалните платна ще бъдат отворени за движение, като фирмата изпълнител е поела ангажимент за нощно асфалтиране на кръговото кръстовище при централна гара.
В интервюто припомня, че благодарение на спасения План за възстановяване и устойчивост в целия град се санират 24 сгради. Работи се по образователната инфраструктура и десетки училища вече са обновени, изградени или в процес на изграждане са физкултурни салони.
Сред големите проекти, реализирани от общината, е реконструкцията и благоустрояването на зоната около Пловдивския и Техническия университет, асфалтирането на ул. "Цанко Дюстабанов“, засаждането на нови 70 дървета на мястото на досегашните 40 и нова поливна система. Всеки момент се очакват осветителните тела и след монтирането им
кампусът пред Пловдивския университет ще стане по-привлекателен
с необходимата инфраструктура и места за почивка.
Предстои най-дългата пешеходна зона да стане още по-дълга с удължаването на ул. "Иван Вазов“, за което вече има избран изпълнител. Димитров сподели радостта си, че в края на тази пешеходна зона е емблематичната сграда на библиотека "Иван Вазов“, чийто ремонт се извършва в момента. Обновява се кино "Космос“, предстои работа по Концертна зала, продължението на улица "Царевец“, реконструкцията на "Отдих и култура“, бул. "Цар Борис III Обединител“ и много други обекти, които са от изключителна важност за града.
"Списъкът е дълъг. Аз много благодаря на всички, които в този период успяха да дадат всичко от себе си, за да имаме развитие по тези обекти, защото, за да се случи един обект, са необходими много усилия. Първо – намиране на финансиране. В последната година ние имахме прекрасна комуникация с МРРБ и МФ за това Пловдив да получи заслуженото финансиране и съответно да започнат тези обекти, където имахме готовност да започнем“ – коментира Димитров.
Открои като акцент спортната инфраструктура в града – стадиони, плувен басейн, зала "Дунав“, залите за волейбол и баскетбол в район "Западен“. Предстои да се работи по инфраструктурата за леката атлетика.
Спортът заедно с културата правят туризма в града,
обясни той и припомни, че за миналата година е реализиран 20% ръст в туристическия сектор.
Най-дискутираните теми - инфраструктура, градски транспорт, чист въздух - не са нови, а Костадин Димитров и екипът му показаха, че полагат сериозни усилия за преодоляването на тези проблеми. През 2024 г. Южен централен район е посочен като зона №1 по икономически ръст в Европейския съюз. Това от своя страна води до разширяване на града, привлича нови жители, които търсят препитание и възможност за по-добър живот, което обуславя и натоварването на пътните артерии.
"Много е важно да кажем, че
Околовръстният път на Пловдив трябва да стане възможно по-скоро.
Този път е необходим на пловдивчани. София вече има своя Околовръстен път и дойде ред на втория по големина град да има своя обходен път, за да може да имаме безопасност, да имаме по-бързо придвижване и ненатоварване на вътрешните артерии. В тази посока ние показахме много ясно нашите не само усилия, а действия – преодоляване на всеки проблем, зададен от АПИ, в комуникация с всички други министерства. Ние прескочихме изключително много пречки, за да започне строителството и да имаме готов проект за останалата част I, II, III етап. Ние сме влезнали толкова дълбоко в детайл. Идната седмица отново ще имам среща с директора на АПИ, за да видим как да продължим напред“ – коментира Димитров.
Усилията на градската администрация по темата за чистотата на въздуха са насочени към премахването на "калните петна“, въвеждането на зоната с ниски емисии, подмяната на уредите на твърдо гориво. Кметът се чуди защо РИОСВ все още не е изнесла данните от мобилната станция, ситуирана в покрайнините на Пловдив, за да покаже дали има замърсяване на въздуха откъм Родопската яка.
Сериозно подобряване има и по отношение на градския транспорт – има много автобуси, в най-скоро време ще се движат до 23 ч. и в почивните дни ще са по-начесто, общинското приложение за разписанието функционира. Работи се по включването на информационните табла по спирките, като в тестовия период трябва да се установи къде има нарушени батерии или фотоволтаици без сигнал, за да бъдат подменени. Предстои да се пусне обществената поръчка за 20 общински електробуса, депо и зарядни станции, като с това ще се създаде стандарт на превозвачите на Пловдив как трябва да изглежда един транспорт.
"Това го има в другите градове. Ние сме закъснели,
опитваме се за няколко години да наваксаме
много дълъг период от време. Дайте ни шанс да се справим и ни подкрепяйте, защото задачата не е лесна с оглед на това, че общественото напрежение е много голямо. Някои се опитват да го използват и политически, което не е редно, защото след като ние задаваме темпото и след като всеки ден подобряваме градския транспорт, имаме нуждата от подкрепата на гражданите. Аз при срещите си с тях я виждам тази подкрепа. По-скоро има някакви други цели в тези действия, които, след като ние работим, трябва да се подкрепяме взаимно“ – коментира Димитров.
Кметът изрази задоволство към проявата на гражданско съзнание и активността на пловдивчани, от които все по-често чува, че всеки от жителите е отговорен за чистотата и реда в града.
"Аз винаги съм апелирал към думичката "ЗАЕДНО“, защото Пловдив е символ на тази дума. Пловдив е един мултиетничен град, с много религии и сме показали в годините, че можем да бъдем заедно, когато се борим по един проблем, който го имаме“ – каза в заключение кметът.
един тракиец
преди 40 мин.
Гьонсурат - нахален, дебелокож или безсрамен човек. Някой, който не изпитва неудобство или вина, дори когато е разобличен. За това определение се сещам, всеки път когато прочета изявление на кмета. Градът ни е в окаяно състояние и все по-зле става. Само кметът казва, че всичко е отлично и се подобрява.
Майна Таун
преди 1 ч. и 15 мин.
Най-слабия и безхарактерен кмет след 89та ОСТАВка г-н Презастрой, не ставате, не се мъчете!
onix06
преди 1 ч. и 38 мин.
С отвращение прочетох тази популистка статия. В очите на гражданите свършихте едно нищо. Освен"планираме", "ще видим как ще продължим", "опитваме" нещо свършихте ли реално? Измамихте хората с градския транспорт, поддръжката на паркове и градини е нулева... Горите на града падат една след друга от старост или презастрояване, но това е страхотно за приятелите ви - строителите!
chromo
преди 1 ч. и 43 мин.
Коце, я сега си представи, че башибозуците от твоята партия и от ДПС не бяха крали като за световно последните 15 години... Тези неща отдавна щяха да са завършени, а не с мъки по на 3-4 етапа през 2-3 години, и щеше да има нормално безопасно околовръстно,хубави спретнати булеварди и малки улички. Примерно Копривщица с прелезите можеше да е оправен, градския транспорт да е редовен чист и наистина да обслужва града а не касичките.. Да има велоалеи до близките села на по 1км от Пловдив.. абе все неща дето нормалните народи ги имат за даденост от десетилетия.
